Les fuites de Rainbow Six Siege révèlent les skins Elite Maverick et Kali

À l’approche de Rainbow Six Siege Neon Dawn, de nombreuses fuites révélant le contenu à venir du jeu FPS ont commencé à apparaître en ligne. En plus des premiers regards sur des choses comme les nouveaux packs de vacances 2020, un charme d’arme et d’autres produits cosmétiques, il semble que nous ayons notre premier aperçu des skins Elite en route pour attaquer les opérateurs Kali et Maverick.

Tout d’abord, pour Maverick – l’un des meilleurs opérateurs de Rainbow Six Siege – est un skin Elite qui semble s’appeler « Hotshot Welder », basé sur certains écrans et images qui ont surgi jusqu’à présent. Comme vous pouvez le voir dans le clip intégré ci-dessous (via ce post Reddit), il semble que l’opportunité soit de porter une combinaison épaisse jaune et marron avec des lunettes de soudage, un serre-tête et des bottes de travail.

Dirigez-vous vers la marque 00:09 dans le clip et vous pourrez également jeter un coup d’œil aux goodies inclus de l’uniforme Elite, qui, avec un charme et des skins d’arme, sont ce qui semble être un nouveau look de style torche de soudage pour l’arme de brèche de l’attaquant. .

Voici ce clip montrant le prochain skin Elite de Maverick dans le menu du jeu:

Et voici un autre regard sur le skin dans le jeu:

En ce qui concerne le prochain uniforme Elite de Kali, il semble que son nouveau look s’appelle « Masterframe Prototype I » et soit assez différent du type d’équipement qu’elle porte habituellement. Un peu rappelant le body Sam Fisher de Splinter Cell, la peau est un costume gris-vert recouvert de sangles de harnais et de ceintures, et comportant un couvre-chef avec certains types de lunettes et de viseurs montés dessus. Jetez un œil ci-dessous:

Et voici un autre regard sur le skin dans le jeu:

Parallèlement à ces fuites, il semble que Nøkk cherche une nouvelle peau amusante, qui est essentiellement un sac en papier arborant un visage de monstre en colère grossièrement griffonné dans une pointe de feutre, et peut-être même un bref aperçu d’un prochain mode d’événement de Noël.

De plus, il semble qu’Ubisoft ait créé un charme appelé « Iceycat » en l’honneur du Rainbow Six YouTuber qui est malheureusement décédé plus tôt cette année. Vous pouvez le voir sur le subreddit du jeu ici.

On ne sait pas encore quand on peut s’attendre à ce que tout ce contenu divulgué se dirige vers le jeu en direct, mais avec la date de sortie de Rainbow Six Siege Neon Dawn qui est désormais probable dans quelques semaines, nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’il tombe très bientôt.

Partager : Tweet