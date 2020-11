Heure du coup d’envoi de l’État d’origine, match 2 NSW vs Queensland

** Heures de coup d’envoi de l’état d’origine, heures de début de Sydney AEDT et Brisbane AEST pour le match du stade ANZ, NSW vs Queensland Game 2 Ultimate Guide **

État d’origine, NSW vs Queensland: avec les Blues dans le deuxième match face à un scénario do-or-die pour maintenir la série 2020 en vie et l’envoyer à un décideur le mercredi 11 novembre, nous avons tout ce qu’il vous faut correspond aux informations et aux principaux points de discussion.

FIXTURE DE SÉRIE

Origine I: Les Maroons battent les Blues 18-14 à Adelaide Oval, Adelaide

Origine 2: Mercredi 11 novembre, heure du coup d’envoi 20h10 AEDT (Sydney, NSW, Victoria); 19h10 AEST (Brisbane, Queensland) – ANZ Stadium, Sydney

Origine 3: Mercredi 18 novembre, heure du coup d’envoi 20h10 AEDT (Sydney, NSW, Victoria); 19h10 AEST (Brisbane, Queensland – Suncorp Stadium, Brisbane

ÉQUIPES POUR ORIGIN II

NSW 1. James Tedesco 2. Daniel Tupou 3. Clinton Gutherson 4. Jack Wighton 5. Josh Addo-Carr 6. Cody Walker sept. Nathan Cleary 8. Daniel Saifiti 9. Damien Cook dix. Payne Haas 11. Angus Crichton 12. Tyson Frizell 13. Jake Trbojevic 14. Dale Finucane 15. Junior Paulo 16. Nathan Brown 17. Isaah Yeo 20. Cameron McInnes 21. Stephen Crichton

Queensland: 1. 1. Valentine Holmes 2. Xavier Coates 3. Kurt Capewell 4. Dane Gagai 5. Phillip Sami 6. Cameron Munster sept. Daly Cherry-Evans 8. Dunamis Lui 9. Jake Friend dix. Josh Papali’i 11. Felise Kaufusi 12. Jaydn Su’A 13. Tino Fa’asuamaleaui 14. Ben Hunt 15. Lindsay Collins 16. Flèche Jai 17. Moeaki Fotuaika 20. Josh Kerr 21. Edrick Lee

OFFICIELS DE MATCH

Gerard Sutton a été nommé arbitre et prendra en charge son 18e match d’Origine consécutif.

Dans le bunker sera Steve Chiddy (responsable de la revue). Les juges de touche sont Chris Butler et Todd Smith; en attente sont Ashley Klein (arbitre) et David Munro (juge de touche).

ODDS (avec l’aimable autorisation de Sportsbet)

Origine I: Blues 1,32 $; Marrons 3,50 $; (correct à partir de 20h30 AEDT mardi)

Séries: Blues 1,98 $; Marrons 1,85 $

LES POINTS DE DISCUSSION

Les Blues de NSW sont prêts à niveler la série alors qu’ils cherchent à améliorer le record d’entraîneurs de Brad Fittler Origin à 3-0.

La pression est bel et bien sur les Bleus pour viser après avoir craché une avance de 10 points à la mi-temps dans le premier match alors qu’ils sont finalement passés à une équipe de Maroons pleine de nouveaux visages.

Et cela ne devient pas plus facile cette fois avec les Blues de se passer du skipper Boyd Cordner qui a pris la décision la semaine dernière de se retirer du reste de la série en raison de problèmes persistants de coups de tête.

Fittler a annoncé que l’arrière James Tedesco sera le capitaine de l’équipe mercredi soir tandis qu’Angus Crichton prend la place de Cordner sur le bord.

Dans d’autres changements sur le côté, Fittler a appelé Cody Walker qui débutera à cinq huitièmes aux côtés de Nathan Cleary dans les mi-temps.

Luke Keary, qui était le cinq huitième de départ lors de la défaite de mercredi dans le premier match, a été exclu des 17 nommés vendredi et a été ramené au 18e rang.

Le vétéran de la tempête Dale Finucane, qui faisait partie de l’équipe gagnante de l’année dernière, reviendra pour les Blues après avoir été nommé sur le banc.

Le meneur de jeu d’anguilles Nathan Brown et l’attaquant des Panthers Isaah Yeo sont en ligne pour faire leurs débuts à Origin après avoir également été nommés sur le banc.

Coates rayonnant après la première victoire d’Origin

Pour les Maroons, ils accueilleront à nouveau la star des Cowboys, Valentine Holmes, qui fait son retour dans l’arène Origin après avoir été nommé à l’arrière des Maroons.

Holmes, 25 ans, n’a pas joué au niveau Origin depuis 2018 après avoir brièvement quitté la LNR pour poursuivre une carrière dans la NFL. Il remplace AJ Brimson blessé.

L’entraîneur Wayne Bennett est également sur le point de sang encore plus de débutants après avoir nommé Dunamis Lui et Moeaki Fotuaika dans ses 17 ans alors que Coen Hess et Christian Welch quittent l’équipe.

Le centre Kurt Capewell, qui a joué pour les Maroons dans le premier match de la série, a été nommé dans l’équipe malgré une blessure à l’aine qui l’a forcé à quitter le terrain à la fin de la seconde moitié du premier match.

Mais si vous pensez que le Queensland ensanglante trop de débutants, ne le dites pas à Bennett qui mardi après-midi a tiré sur les journalistes pour avoir suggéré qu’ils pourraient être trop inexpérimentés pour sortir la série.

« Est-ce qu’ils font des tests de dépistage de drogues? Je pense qu’ils devraient le faire s’ils inventent ce genre de trucs », a déclaré Bennett.

« Je ne l’ai pas lu, je les respecte [the players] énormément dans leur façon de jouer.

« L’Etat les respecte [and] la façon dont ils ont joué. «

RÉSULTATS SUR L’ÉTAT D’ORIGINE 2019

Origine I: QLD 18 (Gagai 2, Oates 1) d NSW 14 (Morris, J Trbojevic)

Origine II: NSW 38 (T Trbojevic 3, Addo-Carr 2, Frizell) d QLD 6 (Chambres)

Origine III: NSW 26 (Tedesco 2, Vaughan, Cook) d QLD 20 (Kaufusi, McGuire, Papalii)

Résultat de la série: NSW 2-1