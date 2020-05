Les films Funko POP de X-Men célèbrent le 20e anniversaire du film / Film

Même s’il y a beaucoup de résultats inquiétants de l’acquisition de 20th Century Fox par The Walt Disney Company, il y a du bon qui vient de l’accord commercial, en particulier pour les fans de X Men. Non seulement les fans sont ravis de voir les mutants entrer dans l’univers cinématographique Marvel à un moment donné, mais maintenant le X Men la franchise peut enfin voir des marchandises modernes appropriées inspirées des films originaux. Vous pouvez commencer votre nouvelle collection avec la première vague de X Men film Funko POPs.

20e anniversaire du film X-Men Funko POPs

Même si le film X-Men Funko POPs est lancé en même temps que le 20e anniversaire du film original, il y a des chiffres de la première trilogie de la franchise.

Comme vous pouvez le voir, vous trouverez deux versions de Wolverine, l’une avec Logan dans son débardeur blanc traditionnel, un jean et des bottes, et l’autre dans le costume en cuir noir du premier film. Il y a aussi une Mystique accroupie, Rogue retirant son gant pour toucher quelqu’un et voler ses pouvoirs, et Cyclope avec son manteau noir et ses lunettes à effet optique.

Pendant ce temps, à partir des suites, nous avons Nightcrawler de X2: X-Men United, avec des marques détaillées sur le visage, ainsi que Beast dans son costume X-Men: L’Affrontement finalet la toute-puissante version Phoenix de Jean Gray.

Il existe également des versions alternatives de Mystique et de Magneto, la première avec un travail de peinture métallique plus brillante, et la dernière sur le modèle de la version plus jeune du méchant dans X-Men: Days of Future Past.

Pour mon argent cependant, les deux meilleurs personnages de cette première vague sont Charles Xavier et Magneto, interprétés par Sir Patrick Stewart et Ian McKellen.

J’espère que ce n’est que le début de la X Men film Funko POPs line. Il y a d’autres variations de personnages qui seraient cool à voir, quelque chose comme Cyclope avec ses yeux explosifs, ou un Colosse métallique, peut-être même un Pyro fougueux. Plus,

