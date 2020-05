Cinéma extrême – Schramm

Schramm, 1993.

Réalisé par Jörg Buttgereit.

Avec Florian Koerner von Gustorf, Monika M., Micha Brendel, Carolina Harnisch et Michael Brynntrup.

SYNOPSIS:

Un regard dans l’esprit d’un tueur en série du directeur controversé de Nekromantik.

Donc Schramm est un film qui examine la psyché d’un tueur en série et a été réalisé par Jörg Buttgereit, le cinéaste derrière des trésors cinématographiques tels que Nekromantik, Nekromantik 2 et le joyeux Der Todesking – à quel point cela peut-il être dérangeant? Eh bien, la réponse courte est «très», comme vous vous en doutez, mais contrairement à ses films les plus notoires Schramm ne fait pas tout à fait le chemin – pour ainsi dire – et laisse un peu à votre imagination, ce qui est probablement plus terrifiant que de tout disposer pour que vous puissiez le regarder.

Ce qui ressemble davantage aux autres films de Jörg Buttgereit, c’est qu’il n’y a pas grand chose à raconter. Le sous-titre original de Schramm est Dans l’esprit d’un tueur en série et c’est exactement ce que vous obtenez en tant que personnage principal Lothar Schramm (Florian Koerner von Gustorf, qui a fait une brève apparition dans Nekromantik 2 et est également le batteur du groupe allemand Mutter) est couché, probablement inconscient et mourant, dans une mare de sang et de peinture. La caméra de Buttgereit se ferme alors que nous entrons dans la psyché de Schramm pour un voyage à travers la folie pour nous montrer comment nous sommes arrivés à ce point.

Et ce que nous obtenons est un portrait d’un homme avec des problèmes contre les femmes principalement – Jörg Buttgereit est un « fan » avoué (ses mots dans l’une des interviews spéciales) d’Ed Gein, l’inspiration réelle derrière Lothar Schramm comme ainsi que Norman Bates, Hannibal Lecter et Leatherface – mais Lothar ne fait pas de discrimination car il tue à peu près toutes les personnes avec lesquelles il entre en contact, quel que soit son sexe, et il tue de façon spectaculairement horrible, mais c’est ce qu’il fait entre les meurtres qui est plus intéressant car Jörg Buttgereit veut aller plus loin que de simplement poignarder les victimes pour leur soif de sang. Car non seulement nous pouvons le voir tuer brutalement, mais nous obtenons des photos très inquiétantes de ce qu’il fait avec les corps après qu’il a fini de leur tuer, et parfois ce qu’il se fait en se tenant au-dessus d’eux, nous donnant une image plus complète d’un psychopathe qu’un simple acteur avec une voix calme et un peu de maquillage – il est peu probable qu’Anthony Hopkins soit prêt à faire certaines des choses que Florian Koerner von Gustorf se fait à lui-même et à son pénis prothétique (espérons-le).

Schramm est un court métrage qui se termine en 65 minutes et ainsi de suite, la dernière version d’Arrow Video a été bourrée de quelques extras juteux pour gonfler le paquet, pour ainsi dire. Le plus intéressant d’entre eux est Demain, je serai sale, une courte suite animée exclusive du film principal créé par l’artiste en stop motion Robert Morgan, et cela ne fait pas peur au fur et à mesure que nous voyons ce qui arrive à Lothar après le générique de Schramm ont roulé, un peu comme un épisode de Morph passé par un filtre Jörg Buttgereit pour créer un cauchemar surréaliste. Il y a aussi des commentaires audio d’archives de Jörg Buttgereit et du co-auteur Franz Rodenkirchen, des acteurs Florian Koerner von Gustorf et Monika M., de l’archivage « making-of » featurette, Jörg Buttgereit en conversation, un regard sur l’un des accessoires d’effets les plus étranges du film et quelques courts métrages de Jörg Buttgereit. Comme il s’agit d’un ensemble en édition limitée, vous obtenez également la bande-son effrayante sur CD, des cartes postales, un coffret digipak contenant de nouvelles illustrations exclusives et un livre de 60 pages présentant de nouvelles écritures de Virginie Selavy et Graham Rae, de sorte que vous en avez pour votre argent quand il s’agit au contenu. Comme avec les versions HD de Nekromantik et Der Todesking, ne vous attendez pas à des visuels super Schramm est toujours aussi graveleux et crasseux que ces films, et le nettoyage n’aide pas les gags à faible loyer mais toujours efficaces (consultez la scène de gougeage oculaire pour certains accessoires appropriés de M. Potato Head), mais compte tenu de l’arrêt nature -kilter de l’histoire, il fonctionne toujours.

Comme vous vous en doutez, Schramm n’est pas une montre confortable mais elle est moins choquante visuellement que Nekromantik et pas aussi déprimant que Der Todesking, bien que sur le plan technique, il se situe probablement entre les deux, mais serait probablement une meilleure introduction aux œuvres de Jörg Buttgereit que n’importe lequel de ces films. Ce n’est pas exactement un film de date et est loin de la production en studio brillant de Le silence des agneaux si vous étiez disposé à aligner un marathon de films de tueur en série, mais vous pourriez le jumeler avec des goûts de Henry: Portrait d’un tueur en série, Jim Van Bebber La famille Manson ou de William Lustig Maniaque pour un visionnement très sale et dérangeant, bien que vous ayez probablement besoin d’une putain de bonne douche après.

Chris Ward