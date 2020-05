CarryMinati et #JusticForCarry ont tendance après la suppression de la vidéo de torréfaction par Youtube

– Publicité –



Carry Minati avait gagné plus de 4 millions d’abonnés avec une vidéo de torréfaction sur Tik Tokers appelée Youtube Vs Tik Tok qui a été supprimée par Youtube. Et maintenant, les fans des célèbres Youtubers ont pris d’assaut les médias sociaux, #CarryMinati et #JusticeforCarry #JusticeforCarryMinati a tendance sur Twitter maintenant.

Comme, la vidéo avait tendance depuis quelques jours, mais en raison des «conditions de service» de Twitter, la vidéo a été supprimée par youtube, après quoi ses fans furieux ont commencé à suivre la tendance #JusticeForCarry sur Twitter.

Monde Twitter chargé de #JusticeForCarry en faveur de CarryMinati

La vidéo était un rôti sur une célébrité de Tik Tok, Amir Siddiqui, qui avait comparé les woks de Tik Tokers à YouTubers et avait frappé Carry Minati directement. Et dans ses représailles, Carry Minati, qui est célèbre pour sa torréfaction, a créé une vidéo avec plein de mauvaises langues qui a attiré des millions d’abonnés et lui a fait doubler ses abonnés en seulement 2 jours.

Voici les tweets des fans de Carry Minati:

Si ce n’est pas de l’hypocrisie, alors qu’est-ce que c’est? @YouTubeIndia? Vous ne pouvez pas jouer avec nos sentiments si vous ne pouvez pas supprimer ces vidéos aussi! #justiceforcarry pic.twitter.com/QNSiEdtIoz pic.twitter.com/nd541k71nB – Shubham Bhardwaj (@ shubh881) 15 mai 2020

Honte sur @Youtube ramener #carryminnati il a montré la réalité d au monde d par crochet r cuisinier que nous voulons #justiceforcarry pic.twitter.com/51qXk4wn8J – sidnaaz💓💓💓 forever monachopra (@ Mona08153096) 15 mai 2020

S’il vous plaît @YouTubeIndia redonner @CarryMinati s vidéo. On veut ça, rien n’est mauvais dans cette vidéo #justiceforcarryminati – Prakash Asnani (@ 2b914a479ebe464) 15 mai 2020

Pehle chori upar se seenajori.#justiceforcarry – Harsh SOGGY beniwal (@iamharshbeniwal) 14 mai 2020

Les fans protestent pour que sa vidéo soit à nouveau en ligne et disent qu’ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils n’auront pas obtenu ce qu’ils veulent.

Diverses stars de YouTube ont également tweeté et réalisé des vidéos dans le support de Carry Minati

La Youtube Star comme Asish Chanchlani a également utilisé #justiceforcarry pour soutenir le Youtuber de 21 ans.

Je connais des gens, c’est très décevant et choquant.#justiceforcarry – Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) 14 mai 2020

L’acteur de Bollywood Himanshu Kohli a mis de côté tout ce qui avait été publié et a écrit: «Gardez le bon contenu».

C’était juste un rôti amusant, @CarryMinati. Tout le reste mis à part, je vous soutiens. Gardez le bon contenu à venir en copain 👍⚡🔥 #carryminati #carryminatiroast – Himansh Kohli (@himanshkohli) 14 mai 2020

