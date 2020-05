Les figurines de la série noire Star Wars 2020 incluent Han Solo dans Carbonite & More / Film

Aujourd’hui c’est Jour de la guerre des étoiles, donc le 4 mai soit avec vous, surtout si vous cherchez à mettre la main sur de nouveaux ajouts à Hasbro Guerres des étoiles Gamme de figurines et objets de collection Black Series. Au sommet du nouveau 40e anniversaire Empire contre-attaque Les figurines atteignent maintenant des étagères avec un emballage rétro inspiré de la ligne de jouets de 1980. Cette année, elle apportera également quelques ajouts supplémentaires, y compris Han Solo Carbonite, Luke Skywalker en tenue Dagobah avec Yoda, une réplique en accessoire du casque prototype blanc de Boba Fett, et plus encore.





Empire contre-attaque les figurines de la série Black du 40e anniversaire

Tout d’abord, pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de se procurer l’ensemble de figurines exclusives San Diego Comic-Con en édition limitée qui comprenait Boba Fett et Han Solo dans Carbonite, Hasbro publie enfin la dernière moitié de ce package. La ressemblance de Harrison Ford avec la carbonite est parfaitement capturée dans cette plaque de plastique et un présentoir spécial pour que vous puissiez le montrer comme Jabba le Hutt le voulait.

Les chasseurs de primes 4-LOM et Zuckuss, qui peuvent être repérés dans le line-up que Darth Vader envoie après le Millennium Falcon, reçoivent une version en deux packs également disponible en vintage Empire contre-attaque emballage comme Han Solo en Carbonite. Ces deux chiffres ont déjà été publiés auparavant, mais comme presque tous les autres Empire contre-attaque line-up anniversaire, ils sont réédités.





Enfin, Luke Skywalker en tenue d’entraînement Dagobah est libéré dans un pack de deux avec Yoda et le sac à dos utilisé pour le transporter dans le marais. Contrairement aux autres Empire contre-attaque chiffres ci-dessus, celui-ci sera disponible chez divers détaillants, y compris Amazon, Walmart, Gamestop, Best Buy, Entertainment Earth, et plus encore. Ou vous pouvez le saisir directement depuis Hasbro Pulse.

Personnages classiques repeints et resculptés

Rejoindre également la Black Series est une autre version carbonisée d’une figure classique. Suivant les traces du Boba Fett carbonisé récemment révélé, l’intimidant Dark Vador obtient un travail de peinture métallique, lui donnant un aspect bleu marine, presque comme s’il venait d’un jeu vidéo.

Une nouvelle sculpture Stormtrooper arrive également dans la série Black, inspirée par l’apparition des troupes impériales dans la série The Mandalorian. Ils ne sont pas remarquablement différents des Stormtroopers dans la trilogie originale, mais celle-ci sera probablement plus facile à obtenir que la version originale d’il y a des années.





Également sur la piste Stormtrooper, deux nouveaux ajouts à la collection Vintage de 3,75 pouces. Luke Skywalker en tenue Stormtrooper reçoit une nouvelle version, et les Kamino Clone Troopers de The Clone Wars La série animée élargira également votre liste de troupes dans la gamme Black Series de 6 pouces.

Enfin, au cas où vous ne le sauriez pas, avant que Boba Fett ne reçoive le look de signature que nous connaissons aujourd’hui, il allait initialement avoir une armure blanche pure, presque comme une sorte de Stormtrooper amélioré. Mais ce n’était que pour montrer le personnage aux employés de Lucasfilm, et il a finalement obtenu une cure de jouvence complète avant que les caméras ne tournent sur le tournage de Empire contre-attaque.

Cependant, Hasbro et d’autres fabricants d’objets de collection ont donné à Boba Fett des prototypes d’armure et des objets de collection blancs immortalisant les débuts du personnage dans les coulisses. Hasbro ajoute maintenant un autre au mélange avec ce casque prototype électronique Black Series.

***

La plupart des articles ci-dessus seront disponibles chez de nombreux grands détaillants, mais quelques-uns étaient destinés à être des exclusivités Amazon. Malheureusement, étant donné qu’Amazon se concentre sur l’expédition des articles essentiels en premier lieu, ils n’ont pas rendu les précommandes disponibles aussi rapidement que prévu. Mais ne vous inquiétez pas, car Hasbro Pulse a mis en place des précommandes pour certaines des figurines et objets de collection Star Wars à venir, y compris ceux destinés à être exclusifs au détail ailleurs. Vérifiez-les tous ici et vous pourrez voir combien ils coûteront, quand ils seront expédiés et plus de détails sur les pages de produits individuelles.

