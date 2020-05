«Rick et Morty» Revues de la saison 4: de retour avec une délicieuse métajoke

– Publicité –



«Rick et Morty», commentaires de la saison 4: Pendant quelques minutes éphémères un dimanche soir en mai 2020, le monde a tenu la promesse d’une comédie musicale Birdperson. Après une interruption de quatre mois entre les moitiés de sa saison 4, « Rick et Morty » donne avec « Never Ricking Morty », une compilation d’épisodes de ces sortes de petites ramifications par un lac de hochements de tête clin de œil avec beaucoup plus de quantité que la norme pour ce spectacle.

(impliquant le titre et aussi cette dernière phrase, nous en sommes déjà à deux métaphores sous pression, pas tout à fait applicables. Excuses, mais c’est un épisode qui les invite le plus.)

«Rick et Morty» Saison 4 Critiques

Décollez la sélection imbriquée de références de contes auto-indulgents et l’intrigue de cet épisode particulier est assez facile: Rick et Morty sont piégés dans un train narratif littéral, serpentant à travers différentes cabines alors que l’automobile les entoure de barils à travers le quatrième mur et quelques autres après pour faire bonne mesure.

«Rick et Morty» Début de la saison 4

– Publicité –

Commençant par ce qui semble à première vue un épisode qui pourrait larguer complètement Rick et Morty et se concentrer sur les divers humains et animaux qu’ils ont lésés dans leurs voyages, le train sur lequel ils se trouvent apparaît progressivement comme une lutte géante pour échapper à leurs propres traditions de narration .

Chaque nouvelle automobile n’est qu’un autre élément des histoires passées – les nombreuses aventures intergalactiques de Rick, des combattants de nouilles remarquablement qualifiés et plus de quelques marqueurs qui indiquent qu’aucun d’eux ne se passe réellement.

C’est une pratique dangereuse, étant donné que beaucoup de ces idées sont celles avec lesquelles la série a participé auparavant, mais pas de loin.

Plutôt que de choisir la méthode de projection de clips de « Morty’s Mind-Blowers » avec les chapitres « Interdimensional Cable » vérifiés deux fois ici, « Never Ricking Morty » met tous ces gags dans un objectif plus large, en hochant la tête à tous ceux qui pourraient observer la stratégie de l’affichage comme une formule lente et en utilisant cette approche pour ses propres fins nouvelles.

Les voitures

Voyager via des voitures de style différent, chacune avec son propre but, donne l’impression que «Rick et Morty» assument ces conventions au moyen de «Snowpiercer», avec un chef de train de facto Storylord (le toujours bienvenu Paul Giamatti) servant depuis le Ed Harris de toute cette entreprise. (Avec le lancement de HBO Max à l’horizon, qu’est-ce que cela pour la synergie des fabricants de sociétés de loisirs?)

«Rick et Morty», histoire de la saison 4

Non pas que tout récit de «Rick et Morty» soit une promenade tranquille à travers une dimension alternative, mais cela pourrait être l’épisode le plus dense comme «The Ricklantis Mixup».

Cela a aidé avec le cadre inconnu (les seuls voyages à la maison Smith seraient le plan de coupe du test de Bechdel et la dernière scène dans le salon – avec tous une vue latérale anguleuse de ce canapé, le suivant ne compte presque pas) et aussi une rareté d’un froid ouvert qui ne perd pas de temps à pénétrer directement dans le fourré épineux du train.

Même avec cette attaque particulière de rappels et de camées de Ruth Bader Ginsburg et de combats Deadly Snowball, «Never Ricking Morty» ne se sent pas surchargé. Le rythme vif est beaucoup plus en accord avec la pièce Snake History de l’incident, jetant beaucoup de données dans une dose quantifiée.

Cette histoire a la disposition du train comme fondation de maison qui est utile, même si les articles oscillent entre l’intérieur et l’extérieur de ses propres murs. Pour qu’une série qui avait autrefois parmi ses personnages le titre « Inception » soit stupide et absurde, il y a un mélange de niveaux imbriqués ici, fouetté avec un tel abandon qu’il est difficile de ne pas au moins sourire de la portée de l’élément comme ça se passe.

Au risque d’une quantité excessive de psychologie en fauteuil, les deux plus grands épisodes de la saison 4 de «Rick et Morty» sont assemblés sur la série à travers ses angoisses. Commençant par un incident sur les dangers de l’accomplissement des souhaits, il y avait des chances d’aborder le droit de certaines parties enragées du fandom de l’émission.

Ce « Never Ricking Morty » ressemble à un spectacle à peine à mi-chemin d’un ordre géant de 70 épisodes essayant de garantir lui-même et ses téléspectateurs qu’il a assez dans le réservoir pour arriver à une ligne d’arrivée lointaine.

« Rick et Morty » a toujours porté une cape d’insularité qui pourrait toujours affirmer être plus pour Rick Sanchez le personnage que la série en général.

L’épisode de la planète salle de bain de la saison 4 (qui, certes, fonctionne beaucoup mieux lors de visionnements répétés comme il le fait à première vue) reconnaît en partie que le personnage clôturé de Rick a ses défauts.

Lorsque ce que le scientifique a de plus proche d’un copain est son petit-fils, il y a une durée de vie à ces aventures sinueuses.

« Never Ricking Morty », dans la mise en œuvre, montre qu’il y a encore assez dans le réservoir pour que quelque chose semble encore neuf, cependant, le danger de cet indicateur de température « Large Appeal » est très probablement là pour une raison plus importante.

Même le deus ex machina de l’incident (potentiellement littéral, selon votre point de vue particulier) obtient la mise en question de la façon dont une partie spécifique de ses téléspectateurs peut observer cette sortie culminante de Storylord.

Pourtant, le moment qui suit est conforme à l’approche pour obtenir son gâteau et commenter qu’il le mange également pendant tout l’épisode. (Hourra pour des métaphores beaucoup plus mixtes!))

Et les deux des 4 premières ont réussi à travailler dans la nature autoréférentielle de la série pour son propre avantage. Vous souhaitez revenir sur Blips and Chitz et vous assurer que ce n’est pas seulement « Roy » Partie II? Demandez à un homme d’être démembré et de flotter au-dessus d’une flotte de passionnés d’arcade qui sont horrifiés.

Inquiet de faire trop de la chose Meeseeks? Faites ce que la première de la saison a échoué: en avoir trop besoin car c’était inattendu, de ce qui pourrait être bon, et présentez-les comme quelques avertissements curieux.

D’un point de vue créatif, il est difficile de ne pas mesurer un épisode comme celui-ci par rapport à la piste, c’est-à-dire combien il quitte le spectacle en général. En épuisant autant de ses propres pièces uniques à 19 ans, ferme-t-il des pistes pour les futurs contes? Ou est-ce un acte bizarre en opérant à travers certaines de ses critiques du 19, d’auto-préservation? Pour l’instant, « Never Ricking Morty » semble être le deuxième choix. Tant qu’il y a quelque chose dans la stratégie de l’émission qui parvient néanmoins à se sentir nouveau et excitant, essayez toutes les permutations que vous voulez.

Guest Star Recon: C’est une soirée énorme pour Paul Giamatti, avec « Billions » de retour sur Showtime et lui exprimant le futur chef d’orchestre de l’entreprise emblématique en fugue. Giamatti est le genre de star invitée avec cette série: quelqu’un avec suffisamment d’expérience technique pour se mordre les dents en jouant un vrai personnage, mais pour le faire d’une manière qui n’est pas un chaos sans réserve. C’est le type de gravitas déformé que vous obtenez d’une performance où l’objectif principal est autre chose que «une voix drôle». Il n’y a pas beaucoup de célébrités plus regardables (ou même écoutables, dans ce cas) quand elles se délectent de leur travail.

Et face à la décision d’exprimer une figure rédemptrice mondialement reconnue, Christopher Meloni est toujours une évidence. On peut imaginer que la pose qui est renversée a été modelée sur lui aussi.

Catégorie: A-

La saison 4 de «Rick et Morty» est diffusée le dimanche soir à 23 h 30. sur Adult Swim.

– Publicité –