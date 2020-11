Les fans de Notre Dame se précipitent sur le terrain après que Fighting Irish ait bouleversé Clemson, numéro 1

C’était une scène que nous avons vue à de nombreux égards au fil du temps: le personnel n ° 1 du pays s’effondre et les adeptes du football du corps professoral prennent d’assaut le secteur en jubilation.Après tout, la plupart des années, nous ne sommes pas au milieu d’une pandémie mondiale qui est à le moment aussi dangereux aux Etats-Unis qu’à n’importe quel niveau depuis la déclaration d’une pandémie en mars. – – – Les réalités décevantes de nos numéros de cas quotidiens n’ont pas empêché les adeptes de Notre-Dame – en grande partie des étudiants d’université – de se déverser sur le secteur après que le n ° 4 Combating Irish ait organisé un arrêt de clôture en double prolongation pour traîner la surprise sur le n ° 1 Clemson au stade Notre Dame. Les joueurs et les entraîneurs de chaque groupe – qui sont généralement examinés pour COVID-19 alors que les conférences de football de l’école tentent de naviguer dans une saison – étaient toujours dans le secteur lorsque les principaux adeptes sont arrivés ici. Enfin, les joueurs ont acheté le secteur et les adeptes se sont rassemblés dans une grande fosse mosh. L’entraîneur irlandais Brian Kelly a mentionné qu’il avait mis en garde son personnel contre la tempête imminente. «J’avais informé notre personnel lors de notre visite guidée au moment où nous parlons: ‘Vous avez simplement besoin que vous sachiez qu’après avoir remporté ce jeu, les adeptes vont prendre d’assaut le secteur», a déclaré Kelly. toute faculté prend d’assaut le secteur. C’était une super expertise », a déclaré Kyren Williams à Notre Dame travaillant à nouveau, notamment:« (Kelly) nous a informés de rentrer à l’intérieur après le sport aussi vite que possible. »A déclaré Notre Dame QB Ian Guide:« Lorsque les fans ont pris d’assaut le secteur, c’était agréable. Les Combating Irish, qui sont passés à 7-0 avec une victoire qui les place en ligne pour jouer pour le titre de l’ACC et leur fournit un chemin vers les éliminatoires de Faculty Soccer, ont eu une récréation reportée plus tôt cette saison en raison des points COVID-19. Notre Dame, positionnée à South Bend, Indiana, est souvent impartiale, mais elle a sûrement rejoint la Convention de la côte atlantique pour cette saison de football de la faculté alors que les conférences se déplaçaient vers un alignement en grande partie exclusivement réservé aux conférences pour 2020. Une ronde de 10000 abonnés a été autorisée à chaque Notre-Dame loisirs de la maison jusqu’à présent cette saison. Contribuer: Presse connexe

