SK Rapid optimiste contre le Red Bull Salzburg malgré une série dévastatrice

Rapid se sent prêt pour le grand succès de la Bundesliga. Avant l’apparition des invités dimanche au Red Bull Salzburg, le Hütteldorfer détient cinq victoires et un nul des six premiers tours, le déficit n’est qu’à deux points des champions en titre. De plus, la répétition générale de jeudi en Ligue Europa s’est terminée par une victoire 4-3 à domicile contre Dundalk.

La performance contre le club irlandais était tout sauf convaincante, comme l’a admis l’entraîneur Dietmar Kühbauer. « Nous avons besoin d’une bien meilleure performance contre Salzbourg. Nous ne pouvons pas agir comme nous l’avons fait contre Dundalk, parce qu’alors les choses ne peuvent pas être bonnes, pour le moins qu’on puisse dire », a averti le Burgenlander.

Dans ce contexte, Kühbauer a évoqué la performance de Salzbourg à 2: 6 mardi en Ligue des champions contre le Bayern. « Ils ont joué un match incroyable jusqu’au 2-2, c’était sur le fil du couteau. Le Bayern a dû beaucoup souffrir, seulement avec leur 3-2, le barrage s’est cassé. »

La qualité de Salzbourg n’est pas comparable à celle de Dundalk. « Maintenant, un adversaire beaucoup plus difficile arrive, nous devons agir différemment », a souligné Kühbauer. Le défenseur central Maximilian Hofmann partage également cette opinion. « Nous savons à quoi nous attendre. Ce sera un match complètement différent, incroyablement difficile. Nous avons besoin d’une performance différente de celle contre Dundalk, sinon cela peut se retourner contre nous », a prévenu le joueur de 27 ans.

Kühbauer sur la mission Fountas: « Le docteur décidera-t-il »

Que vous pouvez vous mettre sous les roues contre Salzbourg, le Rapidler a connu en juin dernier, quand ils ont mis une débâcle à domicile 2: 7 contre les « Bulls ». « Mais à part ce match, nous avons toujours été proches ces derniers temps », a déclaré Hofmann.

En fait, l’équipe de Salzbourg pouvait souvent être défiée, mais cela se reflétait rarement dans les résultats. Lors des 19 duels compétitifs les plus récents, il n’y a eu qu’une seule victoire (2-0 en championnat en février 2019), mais trois nuls et 13 défaites.

Kühbauer espère désormais un revirement, mais doit s’inquiéter pour deux acteurs clés à l’offensive. Taxiarchis Fountas est tout aussi discutable à cause d’un métacarpien cassé que Marcel Ritzmaier à cause d’un rhume. « Si ce n’est pas assez sûr pour Fountas, il ne jouera pas. Le médecin décidera », a déclaré Kühbauer à propos de son meilleur buteur grec. L’entraîneur rapide fait également preuve de prudence à Ritzmaier. « S’il se sent mal, il ne jouera pas. »