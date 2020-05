Les ensembles LEGO Harry Potter 2020 agrandissent le château / le film de Poudlard

Même s’il existe une version LEGO de Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry disponible en tant qu’ensemble de jeu massif, elle est malheureusement mise à l’échelle en microfigures au lieu de la norme Harry Potter LEGO des figurines. Mais au cours des deux dernières années, LEGO a publié de petits morceaux de Poudlard, permettant aux constructeurs de les combiner en un ensemble plus grand. Cette tradition se poursuit avec un nouveau trio d’ensembles Harry Potter LEGO donnant vie à de nouvelles zones de Poudlard, y compris un endroit secret et un endroit à l’extérieur du château.

Ensembles LEGO Harry Potter 2020





Tout d’abord, la plus grande extension de Poudlard cet été sera la tour d’astronomie, inspirée par Harry Potter et le prince de sang mêlé. À l’intérieur de la tour, vous trouverez des mandragores poussant dans la serre, un minuscule dortoir de Serdaigle et la classe de potions du professeur Slughorn, où le Slug Club s’est réuni. Les figurines vous permettront de recréer ces réunions puisque l’ensemble comprend Harry Potter, Hermione Granger, Horace Slughorn, Luna Lovegood, Neville Londubat, Ron Weasley, Lavender Brown et Draco Malfoy, ainsi qu’une nouvelle figurine Hedwig en vol.

L’ensemble LEGO de la tour d’astronomie sera disponible le 1er août pour 99,99 $.





En allant un peu plus loin à l’intérieur du château, nous avons un petit ensemble de jeu LEGO pour la salle sur demande, qui ne se révèle qu’à ceux qui en ont besoin. C’est le quartier général de l’armée de Dumbledore à Harry Potter et l’Ordre du Phénix, c’est là que cet ensemble puise son inspiration. L’ensemble comprend non seulement une porte de fuite, mais une cible d’entraînement sur roues et des figurines de Harry Potter, Hermione Granger et Luna Lovegood, ainsi que les figures de patronus d’un lièvre et d’une loutre pour Luna et Hermione.

L’ensemble LEGO Room of Requirement sera disponible sur 1 août pour 19,99 $





Enfin, en nous aventurant à l’extérieur de Poudlard sur le terrain de l’école, nous avons un autre ensemble inspiré par Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Dans la forêt interdite, nous avons la confrontation entre le professeur Ombrage et le demi-géant de Hagrid, Grawp, qui est une figure à construire comme Giant-Man de Captain America: Civil War Airport Fight LEGO. Les figurines incluent Harry Potter, Hermione Granger et Dolores Ombrage, ainsi que deux centaures.

L’ensemble Forbidden Forest: Umbridge’s Encounter LEGO sera disponible sur 1 août pour 29,99 $.

