Gagnez des PokéCoins Pokémon GO depuis votre canapé, car la distance sociale

Dans le passé, gagner des PokéCoins en Pokémon GO a exigé que vous quittiez votre domicile pour ce faire. En fait, puisque c’est ce qui tourne autour du jeu, vous avez dû quitter votre domicile pour la plupart de ses fonctions. Le développeur Niantic a cependant apporté quelques modifications au jeu au nom de la distanciation sociale. Il y aura un moyen de gagner des PokéCoins sans avoir à quitter la sécurité de votre propre maison pendant cette période de distanciation sociale.

Précédemment, Pokémon GO Les PokéCoins ne seraient disponibles que si vous jouiez avec des gymnases. Vous devez d’abord le capturer puis le garder en votre possession tout en le défendant pendant une heure. Vous pouvez toujours le faire, mais alors que vous gagniez six pièces par heure, vous en aurez maintenant deux. Cependant, Niantic introduira des quêtes quotidiennes à compléter qui seront payantes en PokéCoins.

L’officiel Pokémon GO L’annonce a noté que ces quêtes comprennent une variété d’objectifs faciles à remplir. Vous devrez peut-être prendre un instantané dans l’application ou effectuer un certain type de lancer avec votre Poké Ball. Il y aura aussi des tâches plus difficiles à gagner si vous êtes en train de les terminer. Terminer un raid rapportera évidemment plus de pièces que de prendre un instantané.

Compléter votre ensemble de tâches quotidiennes peut vous rapporter jusqu’à 55 pièces gratuites, ce qui n’est pas quelque chose à éternuer. Cependant, vous ne pourrez pas encore tester ce nouveau changement. Dans un premier temps, Niantic permettra aux joueurs australiens d’essayer seul le nouveau système PokéCoin. Ensuite, en fonction des commentaires des joueurs, les modifications du jeu seront envoyées aux autres joueurs. Il n’y a actuellement aucune date à laquelle vous pouvez vous attendre à commencer à gagner des PokéCoins en dehors de l’Australie de cette manière, mais j’espère que cela arrivera très bientôt.

Le poste Gagnez des PokéCoins Pokémon GO depuis votre canapé, car Social Distancing est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook