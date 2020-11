Les éleveurs de moutons pourraient se diversifier dans le bœuf s’ils font face à des tarifs élevés sans accord, déclare le secrétaire à l’Environnement

Le secrétaire à l’environnement a admis que les exportations d’agneau vers l’Union européenne pourraient faire face à des taxes de plus de 40 pour cent si la Grande-Bretagne ne parvient pas à conclure un accord commercial avec le bloc. Mais George Eustice a suggéré que les éleveurs de moutons pourraient «se diversifier dans le bœuf» pour éviter d’énormes frais d’exportation au cas où le Royaume-Uni passerait aux règles de l’Organisation mondiale du commerce lorsque la période de transition post-Brexit se terminerait le mois prochain. Il a également exprimé sa confiance dans le fait que les constructeurs automobiles britanniques, qui seraient confrontés à des tarifs de dix pour cent dans ce scénario, «s’adapteraient» à leur nouvelle situation. M. Eustice s’exprimait sur le spectacle Andrew Marr de la BBC1 alors que le temps presse pour que les négociations commerciales UE-Royaume-Uni parviennent à un accord. Bien que les deux parties insistent sur le fait que des progrès ont été réalisés, les divergences sur la pêche et les aides d’État menacent de saboter un accord.Les éleveurs de moutons britanniques exportent 90 pour cent de leur agneau vers l’UE, mais M. Eustice a nié que les ventes d’agneau se tariraient si elles fait face à des tarifs élevés. «Nous allons le vendre, mais avec des prix plus élevés dans l’UE. Vous devez accepter que les tarifs ont également un impact sur les prix. Le prix de l’agneau augmenterait dans l’UE. «Cela signifierait également que la demande d’agneau dans l’UE baisserait et qu’il y aurait une baisse des prix ici au Royaume-Uni à court terme.» Les éleveurs de moutons pourraient se diversifier dans le bœuf, dit George Eustice (Photo: Mark Runnacles / PA Wire) M. Eustice a ajouté: «Si nous n’importons pas autant de bœuf d’Irlande, alors ces entreprises mixtes de bœuf et de mouton pourraient se diversifier dans le bœuf.» Il a déclaré qu’il n’acceptait pas qu’un résultat sans accord affecterait les producteurs laitiers britanniques qui seraient confrontés à des prélèvements à l’exportation «parce que nous appliquerons également des droits de douane sur les produits importés de l’UE». M. Eustice a déclaré: «Dans un résultat non négocié, ce qui arriverait, ce sont des entreprises comme Arla, qui est une grande entreprise danoise et vend des marques comme Lurpak au Royaume-Uni qui sont fabriquées au Danemark, elles devraient délocaliser cette production au Royaume-Uni. «L’industrie automobile« s’adapterait »La Society of Motor Manufacturers and Traders a averti que le fait de ne pas parvenir à un accord tarifaire zéro serait« dévastateur »pour les emplois du secteur, qui emploie environ 800 000 personnes. en l’absence d’accord, M. Eustice a déclaré: «Je pense en fait que l’industrie automobile s’adapterait à cela. «Ils changeraient leur chaîne d’approvisionnement. Une partie de la fabrication qui se produit dans l’UE serait évidemment déplacée au Royaume-Uni pour soutenir l’offre dans le secteur automobile que nous avons ici. »

Hâtez-vous de se lever par Pilgrim & DavidHughes & Franklin Ils sont venus pour s’inscrire à des programmes d’université et de cours préparatoires collègeet d’échapper si ce n’est que temporairement le quotidien et omniprésent dans ...

On the Significance of Religion in Conflict and Conflict Resolution par Schlisser & ChristineKadayicciOrellana & S. AyseKollontai & Pauline Dans ce volume révolutionnaire, les auteurs analysent le rôle de la religion dans la résolution des conflits et des conflits. Ils le font à partir de la pers ...