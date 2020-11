Wonder Woman 1984 peut frapper HBO Max peu de temps après sa sortie en salles

Warner Bros.

La pandémie mondiale a radicalement changé le monde du cinéma. Les théâtres ont été laissés en suspens et de nombreux projets ont été reportés à 2021 et au-delà. Pour le moment, le seul blockbuster prévu pour 2020 reste Wonder Woman 1984, mais Warner Bros.est susceptible de changer à nouveau les dates de sortie.

Selon un rapport interne de Bloomberg (via le New York Post), WB envisage de déplacer le film DC Comics à l’année prochaine ou de conserver la date de sortie réelle, puis de le publier sur HBO Max deux semaines plus tard. Les cadres supérieurs de l’entreprise pourraient prendre une décision finale dans les prochains jours.

Wonder Woman 2 a déjà été retardé trois fois et le studio accueillerait des revenus similaires à ceux du hit de 2017, mais après la sortie de Tenet, le public de masse n’a pas retourné en salles, tout est sujet à changement.

Gal Gadot reprendra son rôle dans Wonder Woman 1984 aux côtés de Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor et des nouveaux arrivants Pedro Pascal dans le rôle de Maxwell Lord et Kristen Wig dans le rôle de Cheetah.