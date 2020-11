Les Eldar arrivent à Warhammer: 40,000: Gladius

En ce qui concerne les événements de croisement que personne n’a demandé, nous serions assez confiants en disant que marier la mécanique et la conception de Civilization avec le cadre de l’univers 40K de Games Workshop serait assez haut sur la liste. Nous serions heureux de défendre cette position jusqu’à ce que Cadia explose (à nouveau), mais cela n’a pas empêché Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War de se transformer en un jeu 4X assez décent, nous sommes donc également heureux d’être corrigés.

Une partie de son succès réside dans la façon dont Proxy Studios a été autorisé à exploiter la tradition plus large du 40K. Le jeu a été lancé avec seulement une poignée de factions, mais a depuis régulièrement déployé des add-ons pour les autres races, telles que les Necrons, les T’au et même les Tyranides. Ce dernier ajout a été l’une des meilleures adaptations de cette race emblématique sous forme de jeu vidéo que nous ayons jamais vue, en l’occurrence. Le prochain sur la liste à déployer sur Gladius est les Eldar, ou Craftworld Aeldari, comme ils sont maintenant connus dans la vision plus respectueuse des droits d’auteur du grimdark.

Lancé le 12 novembre, les Aeldari auront 19 unités uniques, ainsi que des mécanismes sur mesure qui les distingueront des autres races qui se battent pour le contrôle de la surface de la planète. Cette faction pourra exploiter les portes de la voie Web afin de se déplacer plus rapidement sur le champ de bataille, et beaucoup de leurs unités peuvent se déplacer même après avoir utilisé toutes leurs actions.

Le compromis est que leur taux de croissance est fortement réduit, ce qui signifie qu’ils ressentent beaucoup plus de pertes, et ils luttent en particulier contre les forces du chaos. Vous pouvez en savoir plus sur cet add-on via la page officielle Steam.

