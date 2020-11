Chrissy Teigen «  submergée  » par des amis qui ont donné du sang en l’honneur de leur fils Jack

2020-11-02 20:00:09

Chrissy Teigen est « débordée » après que ses amis ont donné du sang en l’honneur de son fils Jack.

Le mannequin de Sports Illustrated a subi une fausse couche le mois dernier de façon dévastatrice et maintenant ses meilleurs amis ont honoré la mémoire de Jack en donnant sept lots de sang, la même quantité que Chrissy a utilisée dans ses transfusions sanguines pendant sa grossesse.

Elle a écrit sur Instagram: « Ok, j’ai essayé d’écrire ceci 4 fois mais les larmes étaient trop. Nous y revoilà, avec mon cœur plein de chaleur et de bonheur. Mon ami @kimmiekyees m’a envoyé ceci avec la légende ‘Moi et 6 de mes amis ont fait don de sang pour remplacer les 7 pintes que vous avez reçu à l’hôpital, en l’honneur de bébé Jack. Je t’aime mon ami. » Phewwwww les larmes. Je suis submergé par notre cercle d’amis. L’amour que je ressens pour chacun personne dans notre cercle me fait mal. @kimmiekyees, je vous connais depuis tellement d’années maintenant. Vous connaissez chaque histoire, vous entendez chaque vie se plaindre, vous êtes incroyable dans ce que vous faites mais la façon dont vous traitez mes enfants et La famille est toujours chérie. Faire quelque chose comme ça pour bébé Jack est juste … Je ne sais pas. Magnifique (sic) »

Et le mannequin de 34 ans a également révélé que les dons de sang étaient en baisse.

Dans le long post, elle a ajouté: « Les bénévoles ont dit à @kimmiekyees que les dons étaient considérablement réduits parce que les lycéens sont responsables d’une grande partie du sang donné. Habituellement, ils recevaient un coupon pour un cornet de crème glacée ou un billet de cinéma , mais sans école en session, les dons sont en baisse. J’ai beaucoup d’amis qui feraient normalement un don d’une journée spéciale au travail, mais hélas, pas de travail. Kimmie, je t’aime. J’adore ça. Je suis tellement fier de la les gens avec lesquels je m’entoure et ma famille. (sic) «

