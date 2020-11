L’application Microsoft Tips montre le concept de l’interface utilisateur arrondie de Windows 10

in

Des rumeurs et des références dans les versions d’aperçu ont révélé que Microsoft est en train de refondre l’interface de Windows 10.

Les rumeurs ont fait surface pour la première fois en ligne lorsque Microsoft a ajouté des icônes modernes à ses applications propriétaires et a lancé une version légèrement améliorée du menu Démarrer avec des tuiles adaptées au thème.

Ce que nous ne savions pas, c’est que l’entreprise pourrait réellement améliorer l’interface utilisateur des paramètres intégrés en apportant des coins arrondis. La mise à jour esthétique de l’interface utilisateur des paramètres de Windows 10 a été découverte dans une fenêtre contextuelle publiée dans l’application Conseils de Microsoft et il s’agit d’une mise à jour très subtile.

N’oubliez pas que ces captures d’écran sont des maquettes publiées par Microsoft dans l’application Conseils de Windows 10. Sur la base du numéro de version mis en évidence ci-dessus, il semble que ces concepts aient été publiés il y a quelques semaines ou quelques mois, mais n’ont été découverts qu’aujourd’hui par l’un de nos lecteurs.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, l’application Paramètres repensée arbore une nouvelle icône basée sur le langage Fluent Design de Microsoft. De plus, il a des couleurs plus vives que le design actuel, qui semble plat et terne.

Si vous regardez de près l’image ci-dessus, vous remarquerez que la fenêtre de l’application et le bouton « Vérifier les mises à jour » ont de légères courbes à chaque coin. Maintenant, comparez cela avec la capture d’écran de l’application Paramètres actuelle, qui a des coins et des boutons pointus, et vous pourriez trouver la maquette attrayante si vous aimez les coins arrondis.

Dans la maquette de conception ci-dessus, l’application Paramètres n’a reçu que de subtils ajustements avec des bords arrondis, mais les modifications sont suffisantes pour donner à Windows 10 un attrait moderne qui correspond mieux à la nouvelle approche WinUI et Fluent Design de Microsoft.

Il y a aussi une capture d’écran de Windows Search avec une interface utilisateur translucide (semi-transparente).

Comme nous l’avons noté au début, il n’y a aucune idée de la date à laquelle Microsoft a publié cet ajustement de conception et nous n’avons pas trouvé de maquettes similaires lorsque nous avons vérifié d’autres pages dans l’application Conseils.

Ces maquettes nous donnent au moins un aperçu plus détaillé des idées que Micorosft pourrait envisager en interne.

Merci, Divi pour le tuyau!

L’application post Microsoft Tips montre le concept de l’interface utilisateur arrondie de Windows 10 est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet