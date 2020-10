Les dirigeants du gouvernement doivent être «  courageux, audacieux et bienveillants  » pour accélérer l’adoption de l’IA

Des centaines d’experts en technologie des secteurs public et privé, ainsi que du monde universitaire, se sont réunis plus tôt ce mois-ci pour la GPU Technology Conference de NVIDIA pour discuter de l’adoption de l’IA par l’agence fédérale américaine et de la manière dont l’industrie peut aider.

Des dirigeants de dizaines d’organisations, dont le département américain de la Défense, la Federal Communication Commission, Booz Allen Hamilton, Lockheed Martin, la NASA, RAND Corporation, les universités Carnegie Mellon et Stanford, ont participé à environ 100 sessions qui faisaient partie du Sommet du secteur public de GTC.

Ils ont évoqué la nécessité d’accélérer les efforts dans un certain nombre de domaines, notamment l’éducation, l’accès aux données et aux ressources informatiques, le financement et la recherche. Beaucoup ont encouragé les dirigeants du gouvernement et les agences fédérales à agir avec un plus grand sentiment d’urgence.

«L’intelligence artificielle inspire la plus grande transformation technologique de notre époque», a déclaré Anthony Robbins, vice-président fédéral de NVIDIA, lors d’un panel avec l’ancien CIO fédéral Suzette Kent et le lieutenant-général à la retraite Jack Shanahan lors de l’une des discussions axées sur « Construire une nation IA. » «Le train a quitté la gare», a déclaré Robbins. «En fait, ça gronde déjà sur les pistes.»

«Nous sommes dans une période critique avec le gouvernement des États-Unis», a déclaré Shanahan pendant le panel. «Nous devons faire les choses correctement. C’est une conversation vraiment importante. »

Commencez simplement

Ces orateurs et d’autres ont cité un thème commun: les agences doivent commencer maintenant. Mais cela nécessite un changement de culture, que Kent a qualifié de l’un des défis les plus importants qu’elle ait rencontrés en tant que DSI fédérale.

«Dans tout type de transformation, la technologie est souvent la partie la plus facile», a-t-elle déclaré, notant que le seul moyen de convaincre les gens du gouvernement américain – l’une des institutions les plus grandes et les plus complexes au monde – est de se concentrer sur le retour. sur l’investissement pour les missions d’agence.

Dans une session intitulée «Pourquoi les dirigeants des secteurs public et privé devraient adopter des changements exponentiels dans les données, l’IA et le travail», David Bray, ancien directeur principal du service national de renseignement, CIO de FCC, et actuel directeur inaugural et fondateur du GeoTech Center au Conseil de l’Atlantique, a abordé le même sujet, affirmant que l’adhésion des travailleurs était importante non seulement pour l’adoption de l’IA, mais aussi pour sa durabilité.

« Si vous ne traitez cela que comme une entreprise technologique, vous pourriez bien faire les choses, mais cela ne restera pas », a déclaré Bray. « Ce que vous faites n’est pas un complément aux agences – cela transforme la façon dont le gouvernement fait des affaires. »

Faire des données une priorité

La stratégie de données est revenue à plusieurs reprises comme un élément important de l’avenir de l’IA fédérale.

Moins d’une heure avant une conversation virtuelle au coin du feu de GTC avec Robbins et le directeur des données du DoD, David Spirk, le Pentagone a publié sa première stratégie de données d’entreprise.

Le document positionne le DoD comme une organisation centrée sur les données, mais la mise en œuvre de la stratégie ne sera pas facile, a déclaré Spirk. Cela nécessitera une quantité incroyable d’orchestration parmi les nombreux pipelines de données entrant et sortant du Pentagone et de ses branches de services.

«Les données sont un atout stratégique», a-t-il déclaré. «C’est une marchandise à haut intérêt qui doit être exploitée pour un avantage à la fois immédiat et durable.»

Kent et Shanahan ont convenu que les données sont essentielles. Kent a déclaré que les responsables des données des agences doivent considérer le gouvernement fédéral comme une grande entreprise avec un énorme référentiel de données plutôt que des silos d’informations, compte tenu de la manière dont le gouvernement dans son ensemble peut exploiter les données d’une agence.

Investissez dans le changement exponentiel

Les prochaines années seront cruciales pour l’adoption de l’IA par le gouvernement, et les experts estiment que davantage d’investissements seront nécessaires.

Pour commencer, le gouvernement devra combler le déficit de talents en IA. L’ampleur exacte de la pénurie de talents est difficile à mesurer, mais les statistiques du site Web d’emploi montrent que la demande de travailleurs dépasse de loin l’offre, selon une étude du Center for Security and Emerging Technology de l’Université de Georgetown.

Une façon d’y parvenir est que le gouvernement fédéral réserve de l’argent pour aider les petites et moyennes universités à développer des programmes d’IA.

Selon John Etchemendy, codirecteur de l’intelligence artificielle centrée sur l’humain à l’Université de Stanford, qui s’est exprimé lors d’une session avec des panélistes d’universités et de groupes de réflexion, une autre consiste à fournir aux collèges et aux universités un accès à davantage de ressources informatiques et d’ensembles de données fédéraux. Cela accélérerait la R&D et aiderait les étudiants à devenir plus compétents en science des données.

Les investissements du gouvernement dans la recherche sur l’IA seront également essentiels pour aider les agences à aller de l’avant. Sans une augmentation significative, les États-Unis prendront du retard, a déclaré Martijn Rasser, chercheur principal au Center for New American Security, lors de la table ronde. La CNAS a récemment publié un rapport appelant à 25 milliards de dollars par an d’investissements fédéraux dans l’IA d’ici 2025.

RAND Corp. a publié l’année dernière une évaluation mandatée par le Congrès de la posture de l’IA du DoD selon laquelle les agences de défense doivent créer des mécanismes pour connecter les chercheurs, les développeurs de technologies et les opérateurs en IA. En permettant aux opérateurs de faire partie du processus à chaque étape, ils seront plus confiants et confiants vis-à-vis de la nouvelle technologie, a déclaré Danielle Tarraf, informaticienne senior chez RAND. Tarraf a souligné que bon nombre de ces recommandations étaient applicables à l’échelle du gouvernement.

Michael McQuade, vice-président de la recherche à l’Université Carnegie Mellon et membre du Defense Innovation Board, a fait valoir qu’il est essentiel que nous commencions à fournir des solutions dès maintenant. «Bâtir la confiance est la clé» pour continuer à justifier le soutien croissant des autorisateurs et des appropriateurs aux investissements nationaux cruciaux dans Al.

En encadrant l’IA dans le contexte à la fois d’innovations générales en matière d’IA et de cas d’utilisation individuels, le gouvernement peut élucider pourquoi il est si important de «faire tomber les barrières et de placer l’argent au bon endroit», a déclaré Seth Center, conseiller principal de la Commission de la sécurité nationale. sur AI.

L’un des thèmes dominants du Sommet du secteur public était que les leaders gouvernementaux de la technologie doivent se concentrer davantage sur l’IA, avec un sentiment d’urgence.

Kent et Shanahan ont noté que la formation et les outils sont disponibles pour que le gouvernement effectue la transition en douceur et commence à utiliser la technologie. Tous deux ont déclaré qu’en s’associant à l’industrie et aux universités, le gouvernement fédéral peut faire d’une Amérique équipée de l’IA une réalité.

Bray, notant le rythme effréné du changement des nouvelles technologies, a déclaré qu’il faut généralement des décennies pour le type de changements qui sont maintenant possibles. Il a exhorté les dirigeants du gouvernement à jouer un rôle actif dans l’orientation de ces changements, en les encourageant à être «courageux, audacieux et bienveillants».