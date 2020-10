2020 Mahindra Thar coincé dans un fossé; Nuvosport vient à sa rescousse

Voici un autre incident survenu avec le Mahindra Thar 2020 alors qu’il tombait dans un fossé. Cependant, il a été sauvé par la propre star de Mahindra.

Depuis que le Mahindra Thar 2020 a été dévoilé, il est tombé dans divers incidents. Les essais routiers ont également commencé correctement et les gens le testent à la limite maximale possible. Cependant, dans ce processus, de nombreuses unités du nouveau Thar ont été endommagées. Voici un autre exemple où un essai routier a mal tourné.

Comme vous pouvez le voir un acheteur enthousiaste, essayait probablement de faire un virage et n’a pas vu cette fosse à ordures. En conséquence, le pneu avant est entré dans la fosse et n’a pas pu sortir. Le fossé était profond car le ventre du SUV touche presque le sol. Ces fosses à ordures ressemblent à des déchets sur la route mais ont un espace vide à l’intérieur.

Pour aider le Mahindra Thar 2020 à sortir, le concessionnaire a envoyé un humble Mahindra Nuvosport. Ce doit être l’un des premiers VUS sous-compacts que l’Inde ait jamais vus. Une corde a été attachée à l’arrière des deux voitures et une personne peut être vue debout sur la marche latérale de Thar pour augmenter le poids de ce côté.

Très facilement, en quelques secondes, le Thar sort correctement. Comme le poids était déplacé vers l’autre côté, le système 4X4 et l’antipatinage fonctionnaient mieux. Toutes les variantes de Thar sont livrées avec un système 4X4 et une boîte de transfert basse gamme en standard. Cependant, d’autres fonctionnalités hors route ne sont pas disponibles sur les variantes AX de base.

Le prix de New Thar est compris entre Rs 9,80 Lakhs et Rs 13,75 Lakhs (ex-showroom). Le SUV est alimenté par deux moteurs, dont un essence NA de 2,0 litres et un moteur turbo-diesel de 2,2 litres, tous deux associés à une MT à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses. Les caractéristiques à bord du Thar comprennent le régulateur de vitesse, la barre de retournement, le contrôle de descente / remontée de côte, le système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces et bien plus encore.