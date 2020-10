Les détails des personnages de Final Fantasy 16 apparaissent au lancement du site Web de teaser

in

Square Enix a lancé le site Web teaser de Final Fantasy 16 qui offre encore plus de titbits sur le monde que nous explorerons et avec qui nous l’explorerons. Le producteur Naoki Yoshida a également écrit un article de blog d’accompagnement pour condenser les informations en un seul endroit si c’est plus votre vitesse.

Le protagoniste principal cette fois-ci est Clive Rosfield, un garde du corps maussade pour son jeune frère qui lui a donné des pouvoirs spécifiques pour faire exactement cela. Il a l’air plus jeune dans les croquis des personnages mais est tout de même tatoué.

Son jeune frère, Joshua Rosfield, est connu comme le Dominant du Phoenix – Eikon of Fire. Dans FF16, les Dominants sont des êtres uniques qui exercent le pouvoir de l’Eikon qui réside en eux – considérez-les comme des invocations. Cela signifie que Joshua se transforme en phénix pour protéger sa nation. Il est né dans la royauté mais est enfantin – il n’aime pas les carottes, d’ailleurs. Cela met certainement en place une prémisse décente car le poids des responsabilités de Joshua est susceptible d’entrer en conflit avec son niveau de maturité. L’ensemble mettant un esprit puissant dans un vaisseau, peut-être, sans le vouloir, ressemble beaucoup à Naruto, et qui n’aime pas l’anime?

Jill Warrick complète notre trio de personnages principaux. Elle a été élevée aux côtés des frères après avoir été enlevée de son pays natal pour assurer la paix entre les Territoires du Nord et le Grand-Duché de Rosaria.

Quant au monde dans lequel nous allons nous aventurer, FF16 se déroule à Valisthea. D’immenses montagnes de cristaux scintillants le flanquent et s’appellent les Cristaux-Mère – une source d’énergie pour le peuple. Au fur et à mesure, cependant, un tel pouvoir suscite l’envie et la guerre.

Parmi les États en guerre figurent le Grand-Duché de Rosaria, le Saint Empire de Sanbreque, le Royaume de Waloed, la République Dhalmekienne et le Royaume de Fer. Chacun d’eux a sa propre culture et idéologie. Alors qu’ils vivent actuellement dans une paix difficile, quelque chose semble arriver pour le tester.

Final Fantasy 16 a certainement eu une introduction mouvementée au monde. La bande-annonce de révélation de FF16 a été présentée lors de la vitrine PlayStation 5 et a initialement mentionné que le titre allait arriver sur PC. Il a depuis été supprimé, et Square Enix a déclaré qu’il n’avait «aucune information supplémentaire sur la sortie de Final Fantasy XVI sur des plates-formes autres que la PS5».

