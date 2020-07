Les développeurs PS5 ont joué à la première version de la salle de jeux d’Astro pour faire la démonstration de DualSense

Sony vise à apporter de grands changements à la façon dont les jeux se sentent entre vos mains avec le nouveau contrôleur PS5 DualSense, suffisamment confiant pour changer le nom complet de l’appareil après essentiellement quatre générations de console DualShocks. Salle de jeux d’Astro est défini comme une sorte de titre de «vitrine PS5» qui présentera la console PS5 et le contrôleur DualSense, installés sur chaque nouvelle PS5. Pour aider les développeurs à développer leurs muscles créatifs en leur expliquant comment implémenter le retour haptique unique du DualSense, les déclencheurs adaptatifs et d’autres fonctionnalités qui en font un véritable contrôleur de «nouvelle génération», Sony a présenté une première version de Salle de jeux d’Astro aux studios qui travaillaient avec la PS5.

La révélation est venue du responsable mondial du marketing de Sony, Eric Lempel, qui s’est entretenu avec Geoff Keighley lors de ses travaux pratiques sur le contrôleur DualSense. Bien que le contrôleur pratique n’ait pas présenté beaucoup de nouveautés, l’interview avec Lempel a révélé un tas d’informations intéressantes. La question sur Salle de jeux d’Astro la démonstration pour les développeurs PS5 commence vers 9h30 dans la vidéo ci-dessous.

« Ce que vous avez joué fait partie d’un titre appelé Salle de jeux d’Astro. C’était dans notre émission il y a quelques semaines. Et il est installé sur chaque PlayStation 5, donc tous ceux qui achètent une PlayStation 5 obtiendront ce jeu. Et il montre vraiment beaucoup de fonctionnalités de la plate-forme, mais fait un excellent travail en montrant tous les avantages du contrôleur DualSense », a déclaré Lempel, expliquant pourquoi le jeu est installé par défaut sur chaque PS5.

Il a poursuivi en disant que les développeurs PS5 avaient reçu une démo de Salle de jeux d’Astro pour lancer des idées en fonction de ce qui est possible avec le contrôleur. «Donc, ce que nous avons fait, c’est qu’au début, nous avons eu une autre version du titre que nous avons présentée aux développeurs qui étaient engagés dans le développement de PlayStation 5 et leur avons montré ce qui était possible avec un titre. Et ça a été un excellent exemple. Cela a vraiment ouvert l’esprit des gens sur la façon dont ils peuvent utiliser ce nouvel appareil et vraiment les nouvelles fonctionnalités du contrôleur. »

Lempel a conclu en disant qu’il pense Salle de jeux d’Astro est ce que tout le monde devrait jouer en premier quand il aura sa PS5. «Mais oui, je dirais que lorsque les gens obtiennent leur PlayStation 5, cela devrait probablement être l’une des premières choses qu’ils font, c’est simplement sauter là-dedans et en faire l’expérience, car comme vous [Geoff Keighley] vu, c’est assez spécial.

Les développeurs ont tous continué à faire l’éloge du DualSense et de la façon dont il approfondira l’immersion dans les jeux grâce à nos mains et à la sensation des jeux.

Il est assez difficile de démontrer à quoi ressemble une manette pendant une vidéo, mais l’interview nous a donné un tas de nouvelles informations sur la PlayStation 5, y compris une mise à jour sur les précommandes PS5, un engagement envers les générations de consoles et une promesse que Sony parlerait. à propos des schémas de couleurs PS5 et DualSense alternatifs à l’avenir. Cela nous a également donné notre première comparaison de taille appropriée entre le DualShock 4 et le DualSense.