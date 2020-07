Les garçons britanniques issus de familles plus riches sont plus susceptibles d’avoir des compétences cognitives pour progresser, selon la recherche

Les garçons britanniques issus de familles plus riches sont plus susceptibles d’avoir des compétences cognitives qui les aident à atteindre leurs objectifs par rapport aux garçons issus de milieux moins aisés, selon des études. Les «fonctions exécutives» sont des compétences qui aident les gens à atteindre leurs objectifs, comme la capacité d’ignorer distractions ou basculement entre les tâches – et elles ont un impact significatif sur les performances des enfants à l’école.Dans deux études liées, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont examiné ces compétences chez des enfants âgés de neuf à 16 ans vivant au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Chine continentale. Le bruit Les participants ont complété des jeux de réflexion sur ordinateur pour tester leurs fonctions exécutives, tandis que les données sur le statut socio-économique ont été fournies par leurs parents et par le biais d’une enquête. les personnes issues de familles plus aisées obtenant généralement de meilleurs résultats aux tests que celles issues de milieux moins aisés. La connexion était beaucoup moins directe pour les filles britanniques, et totalement absente chez les garçons ou les filles de Chine continentale et de Hong Kong, qui, bien qu’ils soient plus pauvres que leurs pairs britanniques, les surpassaient systématiquement dans les tests. Ils ont également déclaré que les résultats suggéraient que les distinctions culturelles avaient creusé un fossé entre les capacités de réflexion des enfants britanniques et asiatiques, avec des conséquences sur leur accomplissement. Les «moteurs» culturels sont, ils pourraient inclure la nature du programme scolaire, les styles d’enseignement, les attentes des parents ou les attitudes sociales à l’égard de l’éducation. Le Dr Michelle Ellefson, lectrice en sciences cognitives à la faculté d’éducation de Cambridge, a déclaré: «Sur la base d’autres recherches, nous aurait pu prévoir un lien direct entre le statut socio-économique et les fonctions exécutives; en fait, cela n’existait que pour les garçons britanniques. »« Presque tous les tests que les élèves font à l’école nécessitent des fonctions exécutives, donc si nous voulons réduire l’écart de réussite entre les enfants de différents milieux, il est important que nous comprenions les mécanismes derrière cette relation. »Claire Hughes, professeur de psychologie du développement au Centre for Family Research de Cambridge, a déclaré:« Il est à craindre au Royaume-Uni que parmi les enfants issus de milieux défavorisés, les garçons en particulier sous-performent souvent sur le plan académique, et la possibilité a été soulevée dans certaines recherches que les caractéristiques de leur environnement familial jouent un rôle à cet égard. «Ce qui est intéressant ici, c’est que nous n’avons vu aucune relation entre le statut socio-économique et les fonctions exécutives des garçons à Hong Kong et en Chine. Nous devons étudier pourquoi cela pourrait être le cas. »Elle a ajouté qu’une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles les différences existent dans le développement des enfants en Grande-Bretagne et en Chine pourrait aider à éclairer les interventions visant à réduire l’écart de réussite au Royaume-Uni. Journal of Experimental Child Psychology.

