Les détails du Blu-ray 4K Dawn Of The Dead dévoilés par Second Sight

Aube des morts, la version classique de 1978 réalisée par le regretté George Romero, obtient une sortie Blu-ray 4K le 26 octobre. Une version 4K et un Blu-ray ordinaire seront disponibles. Les deux sont fous chargés de fonctionnalités spéciales. Et quand nous disons chargé, nous voulons dire exhaustif. Ce sont les versions les plus définitives du film qui ont existé et qui existeront. Aube des morts est l’un des films les plus importants des années 1970 et peut-être le film le plus important de tous les temps. Il n’y a donc certainement pas de titre plus méritant pour des éditions aussi exhaustives. Plusieurs coupes du film, des tonnes de nouvelles fonctionnalités spéciales, trois CD audio, un livre de 150 pages avec des essais, des interviews et des tonnes de photographies, la romanisation du film, et le tout est logé dans une boîte rigide spéciale mettant en vedette le classique Aube des morts art clé. La meilleure partie est qu’elle est sans région si vous obtenez la version 4K. Consultez l’illustration de la boîte et la liste complète des fonctionnalités spéciales ci-dessous.

Liste des fonctionnalités de Dawn of the Dead Second Sight

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LIBÉRATION DE BLU-RAY 4K

DISQUE UN BLU-RAY 4K: LA COUPE THÉATRIQUE

NOUVEAU Numérisation 4K et restauration du négatif de la caméra originale par Second Sight à Final Frame New York et Londres supervisé et approuvé par DoP Michael Gornick

Numérisation 4K et restauration du négatif de la caméra originale par Second Sight à Final Frame New York et Londres supervisé et approuvé par DoP Michael Gornick Présenté en HDR10 +

Audio: DTS-HD Master Audio 1.0 Mono – Nouvelle restauration de l’OCN Optical / DTS-HD Master Audio 5.1 original

Commentaire de George A Romero, Tom Savini, Christine Forrest

NOUVEAU commentaire de Travis Crawford

Nouveaux sous-titres anglais optionnels pour les malentendants

DISQUE BLU-RAY 4K DEUX – LA COUPE ÉTENDUE (‘CANNES’)

Produit à l’aide de la numérisation 4k du négatif de la caméra originale de coupe théâtrale et de la numérisation 4K de l’internegative d’inversion des couleurs de la coupe étendue

DTS-HD Master Audio 1.0 Mono

Présenté en HDR10 +

Commentaire de Richard P Rubinstein

Nouveaux sous-titres anglais optionnels pour les malentendants

DISQUE TROU BLU-RAY 4K – LA COUPE ARGENTO

Scan 4K de l’interpositif par Michele De Angelis au Backlight Digital, Rome

Audio: DT-HD Master Audio Mono 1.0 / Surround 5.1 / Stéréo 2.0

Commentaire de Ken Foree, Scott Reiniger, Gaylen Ross, David Emge

Nouveaux sous-titres anglais optionnels pour les malentendants

BLU-RAY DISC FOUR: CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOUVEAUX Zombies et Bikers: avec John Amplas, Roy Frumkes, Tom Savini, Christine Forrest, Tom Dubensky, Tony Buba, Taso Stavrakis et une multitude de zombies et de motards! (59 minutes)

NOUVEAU Memories of Monroeville: une visite du centre commercial avec Michael Gornick, Tom Savini, Tom Dubensky et Taso Stavrakis (34 minutes)

NOUVEAU Raising the Dead: The Production Logistics: avec Michael Gornick, Christine Forrest, John Amplas, Tom Dubensky (23 minutes)

NOUVEAU The FX of Dawn avec Tom Savini (13 min)

NOUVEAUX mannequins! Dummies !: Une entrevue avec Richard France (12 minutes)

NOUVEAU The Lost Romero Dawn Interview: interview d’archives inédite (20 min)

Super 8 Mall Footage par zombie extra Ralph Langer avec option de commentaire d’archive par Robert Langer et nouveau commentaire de Ralph Langer (13 minutes)

Document of the Dead: The Original Cut avec commentaire facultatif de Roy Frumkes (66 min)

Document of the Dead: The Definitive Cut (100 minutes)

The Dead Will Walk 2014 Documentaire (80 minutes)

Bandes-annonces, spots TV et radio (à confirmer)

CONTENU EN ÉDITION LIMITÉE

AUDIO CD DISC ONE

The Goblin Soundtrack – 17 pistes, y compris les pistes alternatives et bonus

DISQUE CD AUDIO DEUX

La bibliothèque complète de Wolfe Cues Part 1

DISQUE CD AUDIO TROIS

La bibliothèque complète de Wolfe Cues Part 2

CONTENU ADDITIONNEL

Boîte rigide avec couvercle contenant l’illustration emblématique originale

2 digipaks intérieurs

Livre cartonné de 150 pages comprenant 16 nouveaux essais, un article d’archive, une interview de George A Romero et de rares images fixes dans les coulisses

Dawn of the Dead: le livre de romanisation de George A Romero et Susanna Sparrow avec des illustrations exclusives

* LA LIBÉRATION 4K BLU-RAY EST SANS RÉGION.

