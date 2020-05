Sherlock Holmes Chapter One, un nouveau jeu vidéo pour 2021

Sherlock Holmes : Chapter One, le nouveau jeu de Frogwares sera disponible sur PC et tous les consoles en 2021. Il relate le début des aventures du détective Sherlock Holmes.

Frogwares ne cesse pas de surprendre les fans de jeux vidéo. Cette fois, son nouveau produit se focalise sur la racine du célèbre détective, Sherlock Holmes. À titre de rappel, le studio de développement de jeu vidéo ukrainien a commencé à concevoir des jeux sur ce thème depuis 2002. La saga sur « Les Aventures de Sherlock Holmes » a connu un grand succès pour plusieurs raisons. En effet, elle offre des histoires intéressantes et des aventures qui s’enrichissent régulièrement.

Ce nouveau jeu constituera une préquelle pour les autres aventures de Holmes. En effet, le jeu débute par l’histoire d’un jeune détective de 21 ans qui cherche à se frayer un chemin dans ce métier particulièrement difficile.

Un petit aperçu du jeu

Le nouveau produit de Frogwares sera compatible avec un PC, un Xbox One, un PS4 et autres consoles récentes. Il illustre l’histoire de Sherlock Holmes lorsqu’il retourne dans sa ville d’origine. Accompagné par Jonathan, il s’installe alors dans un manoir appartenant à sa famille. Au fil du temps, il remarque que la ville dissimule des secrets qui méritent d’être mis au clair. Pour élucider ce mystère, vous devez rentrer dans le personnage de Holmes. Vous devez vous attendre à de nombreux obstacles : des combats corps à corps, des indices à trouver, etc. C’est le prix à payer pour démêler le complot.



Selon la bande-annonce officielle de Sherlock Holmes : Chapter One, la préquelle sera riche en histoires et en découvertes. Elle vous permet de découvrir toutes les facettes du détective. Sergey Oganesyan, responsable au sein du studio Frogwares, a déclaré : « Ce que nous voulons faire avec Chapter One, c’est que nous voulons explorer cet autre côté du personnage et comment il est devenu le grand détective que vous connaissons. » Il estime que Holmes représente un personnage emblématique. La nouvelle série est présentée comme une nouvelle interprétation du personnage de Holmes.

Cette préquelle vous permettra également de comprendre comment Sherlock Holmes a pu forger une telle personnalité. En effet, ses fans connaissent généralement son parcours, le chemin qu’il a passé pour arriver au point où il en est actuellement. Ce nouveau jeu leur permettra de le connaître davantage et d’avoir plus d’informations sur sa personnalité. Outre les récits et les découvertes, l’aventure sera également riche en combats. Holmes doit également résoudre de nombreuses énigmes et effectuer une multitude d’enquêtes.

Sergey Oganesyan a également annoncé la date de sortie du jeu qui est planifiée pour la fin de l’année 2021. Vous devez donc vous patienter avant de découvrir le dernier produit du studio ukrainien. À en croire cette déclaration, l’équipe a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir vous présenter son œuvre.

Sherlock Holmes : Chapter One, deuxième tentative dans le monde ouvert

À rappeler également que Frogwares a sorti son dernier jeu vidéo en 2019, « The Sinking City ». Ce dernier est une adaptation de l’œuvre de H.P. Lovecraft. Le studio ukrainien a travaillé sur Sherlock Holmes : Chapter One après le lancement de ce dernier. Notez qu’avant « The Sinking City », ses produits se focalisaient sur des thèmes en dehors du monde ouvert. Cette première tentative a eu du succès, Frogwares n’a pas hésité à continuer dans cette voie.

Certes, cette première tentative a été promoteur pour ce studio de développement de jeu vidéo. Cela n’empêche que l’équipe compte apporter des améliorations pour affiner Sherlock Holmes : Chapter One. Ces perfectionnements se portent principalement sur l’Open word qui sera plus dense et moins grand. À part cela, la ville sera dotée de plus de bâtiments et de personnages. Cela implique que vous pouvez créer davantage d’interactions. Par ailleurs, vous avez la possibilité de débloquer plus de quartiers au fur et à mesure que l’aventure avance.

Sachez que vous pouvez également compter sur Jonathan pour démêler les conspirations et collecter les indices. Le nouveau jeu sera également dépourvu du jeu de tir. Même s’il emprunte le même thème que « The Sinking City », les deux jeux vidéo sont différents sur plusieurs points.

Ses années d’expérience ont permis à Frogwares de réaliser une œuvre à la hauteur des exigences des joueurs, notamment les nouvelles générations. Il a effectivement pris des leçons par rapport aux erreurs commises avec Lovecraftian. Cela dit, Sherlock Holmes : Chapter One risque de battre tous les records du meilleur jeu d’aventure en monde ouvert.