Les critiques spéciales des vacances LEGO Star Wars sont disponibles, voici ce que les critiques disent

Si vous voulez envoyer un frisson dans le dos de tout Guerres des étoiles fan, déposez simplement les mots « Spécial vacances » dans n’importe quelle conversation sur la franchise et regardez-les se tortiller. Quoi que vous pensiez des préquelles ou de la trilogie de suite la plus récente, il y a un consensus assez fort parmi les fans sur le fait que la pire chose de l’histoire de Guerres des étoiles est le spécial télévisé de 1978. Il a transformé l’opéra spatial du film original en une émission de variétés avec des chants, des danses, des sketches comiques et, pour une raison quelconque, 20 minutes de bruits de Wookiee non traduits. Mais maintenant, grâce à LEGO, il y a un nouveau Spécial vacances Star Wars venir à Disney + et il semble qu’il y a de bonnes chances que le nouveau vous aide à oublier l’original, sauf s’il essaie de vous en souvenir.