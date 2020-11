Le patch DIRT 5 affine l’utilisation des déclencheurs adaptatifs de DualSense sur PS5

Codemasters a déployé le patch 1.04 pour SALETÉ 5 sur PS4 et PS5, qui résout une série de problèmes signalés par la communauté. Notamment, l’utilisation des déclencheurs adaptatifs de DualSense a été encore affinée. De nombreux joueurs seront également ravis d’apprendre que le programme «Spare Some Change for Gas?» Le trophée / succès reçoit un ajustement. Au lieu de parcourir 10000 miles pour débloquer le trophée susmentionné, les joueurs n’auront qu’à atteindre 1000 miles. Le patch 1.04 devrait être disponible sur les consoles Xbox «sous peu».

La mise à jour aborde également plusieurs autres problèmes. Les joueurs devraient s’attendre à une foule d’améliorations générales des performances, par exemple. V-Sync a été ajouté à DIRT 5’s Versions PlayStation. Le mode photo a également reçu sa propre part de correctifs. Les notes de mise à jour complètes pour le patch 1.04 apparaissent comme suit:

Plusieurs améliorations générales des performances à tous les niveaux, réduisant les cas de plantages, le bégaiement du gameplay et les baisses de FPS, optimisant davantage le gameplay général

Xbox: problème résolu entraînant la perte de vibrations / grondements de la manette de certains joueurs

PS4: problèmes résolus causés par les données de sauvegarde créées avant le correctif précédent, tels que la disparition de la progression au redémarrage du jeu et les plantages lors de l’utilisation de l’éditeur de livrée

PS5: améliorations supplémentaires de l’utilisation des déclencheurs adaptatifs DualSense

PS4 / PS5: Ajout de V-Sync

Correction d’un crash causé par la déconnexion lors d’un événement Gymkhana

Améliorations visuelles des effets de pluie sur le pare-brise lors de l’utilisation des vues de la caméra intérieure

Afficher le correctif pour l’écran des récompenses dans le menu d’après-course

Mode photo: corrections mineures et optimisations

Multijoueur: améliorations pour donner des coups de pied aux joueurs dans le lobby qui ne sont pas prêts pour un événement

Multijoueur: améliorations générales du matchmaking en ligne et des recherches de lobby

Le trophée / réalisation «Épargner du changement pour l’essence?» exigera désormais que les joueurs parcourent 1000 miles au lieu de 10000 Voir aussi Riot introduit des «charges temporaires» pour Killjoy, Cypher et Skye dans VALORANT Patch 1.11

Codemasters a vécu une période mouvementée ces dernières semaines. En plus de lancer SALETÉ 5 à des critiques généralement positives, y compris les nôtres, la société a récemment conclu un accord avec l’éditeur Take-Two Interactive. L’accord, qui devrait être finalisé au début de l’année prochaine, se traduira par l’acquisition de Codemasters par Take-Two pour un montant énorme de 994 millions de dollars américains.

SALETÉ 5 est maintenant disponible numériquement et au détail pour les plates-formes PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S.

[Source: DIRT 5 – The Official Game Site via DIRT sur Twitter]