Les débuts de HBO Max sur Amazon Fire TV sont enfin prêts pour cette semaine – / Film

Environ six mois après son lancement, la plateforme de streaming de WarnerMedia HBO Max fait enfin ses débuts sur Amazon Fire TV appareils à partir de cette semaine. Ce déploiement sur un appareil de streaming largement utilisé rendra HBO Max disponible à des dizaines de millions de nouveaux clients. Et cela laisse HBO Max avec un dernier obstacle majeur: Roku.

WarnerMedia a annoncé lundi que HBO Max commencerait à se déployer sur les appareils de streaming Amazon Fire TV, les téléviseurs intelligents Fire TV Edition et les tablettes Fire sur Mardi 17 novembre apporter HBO Max aux millions de clients d’Amazon environ six mois après le lancement de la plateforme de streaming en mai.

Là où auparavant, les clients d’Amazon n’avaient accès qu’à HBO, ils pourront maintenant plonger dans la collection ridiculement empilée de titres de HBO Max, y compris ceux de Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies et Studio Ghibli. L’application HBO sur les tablettes Fire TV et Fire sera automatiquement mise à jour pour devenir l’application HBO Max. HBO Max sera également compatible avec toute la gamme Fire TV, y compris le nouveau Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite, et bien sûr, Amazon Alexa.

Dans le cadre du nouvel accord avec Amazon, les abonnés HBO existants qui ont acheté l’abonnement via les chaînes Prime Video d’Amazon auront accès à HBO Max sans frais supplémentaires. Les nouveaux clients peuvent également s’abonner à HBO Max directement dans l’application, et en outre, tous les clients HBO Max existants, qu’ils soient abonnés ou non à Amazon, peuvent désormais accéder à tous les HBO Max via les tablettes Fire TV et Fire prises en charge en utilisant les informations d’identification de leur fournisseur existant. .

«Nous sommes très heureux que les clients d’Amazon puissent désormais profiter du meilleur contenu de sa catégorie au sein de HBO Max», a déclaré Tony Goncalves, responsable des ventes et de la distribution chez WarnerMedia, dans un communiqué. «Notre objectif continu est de rendre HBO Max et son contenu inégalé accessibles aux clients sur tous les appareils qu’ils aiment. Fire TV est un favori parmi les clients et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Amazon pour engager et développer notre base d’abonnés existante en présentant tout ce que HBO Max a à offrir.

Amazon Fire TV est la famille de lecteurs multimédias en streaming la plus utilisée aux États-Unis, et son absence des appareils de diffusion en continu constituait un obstacle majeur à la portée de HBO Max – ce qui rendait difficile pour la nouvelle plate-forme de streaming de rivaliser avec d’autres concurrents comme le nouveau venu Disney +, laissez seuls des géants comme Netflix, Hulu et le propre Prime Video d’Amazon. Mais HBO Max possède de loin la meilleure bibliothèque de tous les services de streaming, y compris Netflix, auquel des dizaines de millions d’utilisateurs de Fire TV et de Roku n’ont pas pu accéder en raison des négociations de distribution enchevêtrées de WarnerMedia. Selon The Hollywood Reporter, les applications HBO Go et HBO Now précédemment lancées ont été traitées comme des chaînes par Amazon et vendues via l’offre d’abonnement à la carte de la société. Mais le conflit est survenu lorsque WarnerMedia a voulu que HBO Max soit traité comme un service autonome comme Netflix ou Disney +, ce qui a entraîné ces longues négociations interminables qui ont conduit à l’indisponibilité de HBO Max sur Fire TV pendant des mois. La marque déroutante (HBO? HBO Go?) N’a pas aidé.

Mais ces débuts sur les appareils Amazon Fire TV suggèrent qu’un déploiement de HBO Max sur Roku, le dernier appareil de streaming majeur, est en cours.

