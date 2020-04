Les créateurs ont commencé à tourner pour des choses plus étranges Saison 4: les fans sont soupçonnés après la vidéo de David Harbour

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de Stranger Things: Depuis sa première saison, les fans de choses étranges ne font que baver pour le regarder partout dans le monde. Il a recueilli des critiques positives massives de la part des fans. La saison 3 de Stranger Things a vu plus de 64 millions de flux de ménages tous au cours du premier mois de son lancement. Les créateurs de la série sont Duffer Brothers. La quatrième saison de la série devrait être publiée et devrait battre tous les records précédents de Netflix.

La référence de la culture pop des années 80 dans le spectacle est très évidente dans le spectacle qui a amusé les fans du monde entier.

La cerise sur le gâteau a été la sensibilité enfantine ajoutée à l’horreur et à la science-fiction ainsi que des éléments surnaturels que les fans ont collés aux écrans. Le désespoir des fans envers la prochaine saison4 peut être observé sur les sites de réseautage social.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, la production de la saison 4 s’est arrêtée. La date de sortie prévue de l’émission était octobre 2019, mais le retard dans la date limite pourrait être supérieur à six mois.

Le récent post Instagram de David Harbour suggère que la production a repris au milieu de l’épidémie de coronavirus afin que les fans puissent s’attendre à une sortie anticipée de l’émission sans plus tarder.

«Premier jour de retour après Rona. Matt et Ross et Shawn et Amy et Sarah et Richard et Dan et Tudor et Lockey et moi et Noni et Finn et Millie et nous tous, TOUS DE NOUS… Lors de notre premier jour de retour après Rona. (Andrew Heard sur Facebook, heureusement, a perdu beaucoup de temps à faire cela. Que Dieu bénisse sa terrible gestion du temps.) », A écrit Harbour dans la description de sa publication sur Instagram.

Stranger Things a reçu de nombreux prix et nominations tels que Primetime Emmy Award, Golden Globe Award, British Academy Television Awards et Grammy Awards pour sa caractérisation étonnante, la création de l’atmosphère, la bande originale, le jeu incroyable, la direction et l’écriture impressionnantes.

