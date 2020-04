Pourquoi Junior Sambia est le footballeur le plus important en Europe, alors que l’intrigue des grandes ligues revient

Junior Sambia est un nom peu connu en dehors de la Ligue 1.

Le milieu de terrain défensif de Montpellier, âgé de 23 ans, est maintenant, cependant, la figure la plus importante du football européen, car une multitude de compétitions prévoient des retours à l’action timides au milieu d’une première vague de la pandémie de coronavirus qui semble avoir atteint son apogée dans de nombreux endroits, pourtant reflué en si peu.

La première victime confirmée de la maladie de haut vol en France a été hospitalisée la semaine dernière, placée dans un coma artificiel et aidée à respirer. Heureusement, l’agent Frédéric Guerra a déclaré Radio Tele Luxembourg samedi que son client «n’est plus dans le coma» et «commence à respirer tout seul, c’est déjà une bonne chose».

Le Premier ministre Edouard Philippe a cependant informé ce mardi les tenues de Ligue 1 et Ligue 2 qu’aucune manifestation sportive n’aurait lieu avant au moins septembre. Une annonce sismique qui signifiait «la saison 2019/20, notamment pour le football, ne pourra pas reprendre».

La cause et l’effet sont indéniables.

La situation périlleuse de la Sambie a présenté une évolution châtiante, mais non signalée, lorsqu’elle est placée dans le contexte du retour proposé de la Bundesliga le 9 mai, la Serie A commençant l’entraînement individuel le 4 mai et le projet Project Restart de la Premier League marquant le coup d’envoi le 9 juin.

La complexité de sa situation et la gravité des symptômes – pour quelqu’un qui représenterait habituellement la quintessence de la santé physique – illustrent le nœud gordien des problèmes médicaux, moraux, juridiques et économiques auxquels sont confrontés les autorités.

Il n’y a aucune garantie qu’ils puissent être déliés avec succès, de sitôt, dans des pays qui continuent de compter leur nombre de morts par centaines et de nouveaux cas par milliers.

Le coéquipier de Sambia, Andy Delort, a décrit avec éloquence la dissonance cognitive exercée par un sport lent à accepter sa futilité face à une telle affection infectieuse.

« Nous avons un groupe de joueurs sur WhatsApp et quand nous avons entendu les nouvelles, cela nous a vraiment choqués », a-t-il déclaré. RMC Sport sur l’émission de mardi. «Je pense même que cela a porté un coup au football français.

«Nous pensions que les athlètes pouvaient être épargnés et c’est un joueur de 23 ans qui est gravement touché. Je pense que c’est la goutte qui fait basculer le vase et qu’aujourd’hui les championnats s’arrêtent.

«Junior est bien meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était il y a trois ou quatre jours. J’aimerais aussi avoir une pensée pour Guy Elfassy, ​​un bénévole de longue date au club, qui nous a quittés hier. »

Une carrière typique s’était déroulée pour la Sambie avant les événements consécutifs de ce mois. Il avait rebondi après avoir été libéré par les géants lyonnais au milieu de son adolescence, comme beaucoup le font, fleurissant de manière impressionnante dans les ligues inférieures jusqu’à rejoindre les champions de Ligue 1 2011/12 en juillet 2018 pour 2 millions d’euros.

Le décompte par la suite de l’ancien maudit d’un but en 44 apparitions de haut niveau pour le milieu de table de Montpellier a assuré qu’il ne générait pas les pouces de colonne et les rapports de dépistage fiévreux de quelques élus dans le grand foyer de talents prodigues du football européen.

Un test de coronavirus positif n’est pas non plus une réserve exclusive. Le manager d’Arsenal Mikel Arteta et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi sont des exemples très en vue de la Premier League; Les cas de Serie A sont à deux chiffres, la superstar de la Juventus Paulo Dybala aurait été positive pour la quatrième fois en six semaines alors qu’il lutte pour se débarrasser de la condition; et le défenseur de Paderborn, Luca Kilian, a été le premier joueur de Bundesliga à contracter la maladie.

La Sambie, cependant, se distingue en raison des ravages qui lui sont infligés, à commencer par trois jours de diarrhée sévère avant que la maladie ne commence à toucher les poumons.

« Son état s’améliore de jour en jour », a également confié le président montpelliérain Laurent Nicollin à RMC Sport. «Nous l’embrassons, tous les joueurs le soutiennent.

«Cela a blessé le groupe la semaine dernière. Quand c’est arrivé, tout le monde s’est posé la question du rétablissement.

«Le Premier ministre a levé tous ces doutes pour mon personnel, qui était préoccupé par la situation.»

La Sambie, du moins publiquement, a été particulièrement mêlée aux ligues majeures.

Il y aura cependant toujours des valeurs aberrantes. Pourquoi les grands tournois devraient-ils être suspendus alors que d’autres segments de la société, également jugés non à risque, retournent au travail?

Ce fut la réaction perplexe du président de la Liga Javier Tebas face au choix de la Ligue 1.

Il a déclaré: « Je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de danger à jouer au football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, que de travailler sur une chaîne de montage ou d’être sur un bateau de pêche en haute mer. »

Cette position est confirmée par les chiffres des centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis en mars qui montrent que la tranche d’âge des 20 à 44 ans représente 14,3% des hospitalisations, 2% des cas de soins d’urgence et un taux de mortalité de 0,1%. Beaucoup d’entre eux avaient une ou plusieurs conditions sous-jacentes.

Une connaissance a posteriori prouve également que Angus Douglas de Chelsea était l’un des rares footballeurs décédés il y a un siècle lorsque la grippe espagnole, beaucoup plus meurtrière que le coronavirus, a tué entre 50 et 100 mètres dans le monde.

Il serait pourtant insensé de traiter les symptômes de la Sambie comme ponctuels.

Les organismes organisateurs et les gouvernements doivent naviguer dans un labyrinthe éthique lorsqu’ils permettent au football de recommencer.

Taïwan et la Corée du Sud, par exemple, n’ont accordé leur autorisation que lorsqu’ils enregistraient de nouveaux cas quotidiens à deux chiffres ou moins.

La Premier League prévoit de dépenser 4 millions de livres sterling pour effectuer 26 000 tests de coronavirus, selon le Courrier quotidien. Pourtant, l’optique est troublante de cette entreprise lorsque les travailleurs de la santé au Royaume-Uni ont eu du mal à être examinés.

Il y a aussi le fait alarmant que la Sambie « a été testée négative puis positive », selon son agent. Ce n’est pas une approche à toute épreuve.

S’il peut être touché, en outre, d’une manière aussi extrême, que se passe-t-il lorsque les joueurs établissent des contacts physiques répétés, se crachent potentiellement les uns contre les autres et transpirent?

Ensuite, il y a la possibilité que les footballeurs, chaque fois qu’ils soient symptomatiques ou asymptomatiques, infectent leur famille une fois que la distance sociale prend fin.

Le formidable Wayne Rooney de Manchester United et d’Angleterre a des opinions stridentes sur le sujet.

« Je sais ce que je ressens: si des membres de ma famille sont infectés par moi parce que j’ai dû jouer quand ce n’est pas sûr et qu’ils tombent gravement malades, je devrais réfléchir sérieusement à ne plus jamais jouer », a déclaré le Derby actuel. Avant du comté a écrit dans le Sunday Times.

«Je ne pardonnerais jamais aux autorités. C’est un joueur parmi des milliers de joueurs mais je parie que beaucoup d’entre nous ressentons la même chose. «

Les équipes de Premier League ont été informées d’un verrouillage de six semaines dans les hôtels pour terminer la saison. Une mesure extrême, mais compréhensible lorsque le Courrier quotidien estime les pertes combinées de plus d’un milliard sur les 20 côtés si 2019/20 est annulé.

Des mesures minutieuses proposées par la Bundesliga – selon Der Spiegel – inclure le port de masques pendant les matchs. DW a déclaré qu’une fin prématurée de la saison pourrait coûter 750 millions d’euros aux clubs des deux premières divisions allemandes.

Le président de la commission médicale de la FIFA, Michel d’Hooghe, a cependant mis en garde contre le redémarrage de 2019/20.

« Ma proposition est, si c’est possible, d’éviter de jouer au football de compétition dans les semaines à venir », a-t-il déclaré. BBC Sport.

« Essayez d’être prêt pour le début d’une bonne compétition la saison prochaine. »

Il a ajouté: «Il y a un risque et ce n’est pas un risque qui a de petites conséquences.

«Cela peut avoir des conséquences sur la vie et la mort et c’est pourquoi je suis si prudent et je demande à tout le monde d’être très prudent avant de décider de rejouer.

« Je parle en tant que médecin, je n’ai pas besoin de parler en tant qu’organisateur de matchs, mais pour le moment de mon point de vue médical, je serais très sceptique. »

Le coronavirus peut clairement être atténué chez les footballeurs et leurs proches. Une méthodologie efficace empêcherait l’oubli financier de nombreux clubs professionnels.

Mais la Sambie, cruellement, montre que les ligues européennes ne peuvent pas espérer éliminer complètement les dangers considérables à court ou moyen terme.

Un choix peu enviable attend donc.

En savoir plus sur l’application Sport360