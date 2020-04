JOKER, DARKSEID, CYBORG, More Rejoignez JIM LEE Charity Sketch Sketch Line-Up

Crédits: Jim Lee



L’éditeur et chef de la création de DC, Jim Lee, est toujours à pied d’œuvre pour réaliser des croquis originaux de grande valeur – une rareté de la part du cadre occupé ces dernières années – au profit de la Book Industry Charitable Foundation (BINC).

Le plan de Lee de créer 60 croquis en 60 jours se poursuit avec cinq nouvelles pièces des derniers jours des enchères. Depuis le week-end, Lee a pris son élan dans plusieurs méchants de haut niveau de DC, notamment Bane (prévisualisé avant la vente aux enchères), Darkseid, Joker et Atrocitus, ainsi que l’héroïque Cyborg, que Lee a aidé à amener à la Justice League dans le cadre de le « Nouveau 52 ».

Lee publie un croquis par jour, l’art étant ensuite mis aux enchères sur eBay. Le gagnant de chaque croquis choisit l’une des prochaines pièces que Lee dessinera.

De ces cinq pièces, Bane s’est vendu pour 10 213,00 $; Darkseid a rapporté 7 100 $; Cyborg a actuellement une offre élevée de 3 800 $; Atrocitus a une offre actuelle de 3 050 $; et enfin Joker fait actuellement une offre de 10 800 $.

Selon Lee, les images seront utilisées comme couvertures pour les futures publications de DC et seront rassemblées dans leur propre livre.

Tous les profits des enchères vont directement à BINC, un 501 (c) (3) à but non lucratif dédié à aider les libraires dans le besoin – y compris les libraires de bandes dessinées. Dans le passé, BINC a offert une aide financière aux librairies de bandes dessinées touchées par des catastrophes naturelles et d’autres crises financières imprévues.