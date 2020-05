Les coûts de production de la suite de l’avatar atteignent 1 milliard de dollars

– Publicité –



Les mises à jour sur la suite d’Avatar

Les «lumières» et la «caméra» sont de retour en «action» en Nouvelle-Zélande. Toute la production cinématographique et télévisuelle en attente reprend maintenant. Cela indique que la suite d’Avatar de James Cameron est maintenant sur la bonne voie. Selon les rapports, le coût total de la production s’élève à environ un milliard de dollars.

Avatar 2 a quitté le tournage il y a quelques mois en raison de la pandémie de coronavirus. Maintenant, il vous choisira le tournage d’où il a été laissé. Une autre série d’Amazon, «The Lord Of Rings» a également été tournée en Nouvelle-Zélande. Il commencera également à tourner bientôt. La pandémie a vraiment affecté l’industrie du divertissement dans le monde entier.

– Publicité –

Les caméras sont autorisées à démarrer, mais les protocoles de santé et de sécurité doivent être respectés. Les protocoles de production de santé et de sécurité de la Nouvelle-Zélande sont approuvés par le gouvernement national. Le processus de tournage reprend pour certaines séries télévisées et films néo-zélandais.

Bien que, actuellement, l’équipe d’Avatar ne soit pas en Nouvelle-Zélande, la poignée Twitter officielle d’Avatar a posté une photo de James Cameron sur le plateau.

Avant la pandémie de coronavirus en janvier 2020, certaines images ont été révélées par les créateurs. Ces images représentaient l’art conceptuel de la suite de l’Avatar.

Avatar était considéré comme le film le plus rentable au monde. Plus tard, cette balise a été remplacée par la création de Marvel Avengers: Fin de partie. Eh bien, James Cameron pense que la suite d’Avatar 2 détrônera très probablement la création de merveille. Il pense que ses suites reprendront le trône du film le plus rentable.

Révélation de la date de sortie

Il y a beaucoup à attendre de la suite d’Avatar. Le film est sur le point de sortir dans les salles le 17 décembre 2021. Le film précédent avait placé la barre trop haut alors maintenant il est obligatoire de divertir les fans au maximum. Eh bien actuellement, le mieux que nous puissions faire est d’attendre et d’espérer que le meilleur viendra.

– Publicité –