Rugby Australie obtient 14,2 millions de dollars, les tests de juillet reportés

Rugby Australia, à court de liquidités, a reçu un coup de pouce de 14,2 millions de dollars de World Rugby, mais les trois tests à domicile des Wallabies en juillet ont été reportés.

Une part du fonds de secours de l’organe directeur mondial est un coup de pouce bien nécessaire pour RA, qui a récemment signalé une perte provisoire de 9,4 millions de dollars.

Comme prévu, les trois tests de juillet – deux contre l’Irlande et un contre les Fidji – ont été reportés sans aucune nouvelle de dates potentielles reportées.

Le PDG par intérim de Rugby Australie, Rob Clarke, a déclaré: « Le report de la fenêtre internationale de juillet a toujours été une réalité compte tenu des restrictions de voyage et des directives sanitaires en vigueur dans le monde.

Le vice-capitaine wallabies Samu Kerevi (C) à la Coupe du Monde de Rugby avec le skipper Michael Hooper et l’hélice Scott Sio. (Getty)

« C’était un résultat que nous attendions, et nous prévoyons en conséquence d’accueillir les rencontres plus tard dans l’année, si possible, et continuerons de travailler avec World Rugby pour identifier une nouvelle fenêtre dans le calendrier international pour organiser les matchs. »

World Rugby a confirmé dans un communiqué que la planification future consultera toutes les parties prenantes clés au fur et à mesure que le jeu progresse au milieu de l’épidémie de coronavirus.

« Toutes les parties, y compris les syndicats membres, les compétitions internationales, les compétitions de clubs professionnels et les joueurs internationaux de rugby, seront impliquées dans l’évaluation des éventualités éventuelles en vue de parvenir à un calendrier aligné pour le reste de l’année.

« Toutes les décisions seront entièrement subordonnées aux conseils du gouvernement national en matière de voyages, de quarantaine et de santé et à des considérations importantes en matière de bien-être et d’hébergement des joueurs conformément aux directives de retour au rugby récemment publiées par World Rugby », indique le communiqué de World Rugby.

©AAP2020