Lancement de BS6 Datsun Go and Go +

Datsun a lancé le BS6 Go and Go + en Inde sans changement significatif autre que la conformité BS6, mais les prix du Go ont augmenté de Rs 25,000 en moyenne tandis que le Go + voit une hausse de Rs 5,000 en moyenne.

Datsun a enfin lancé les versions conformes à la BS6 du Go à hayon et du Go + MPV en Inde. Le BS6 Datsun Go est maintenant disponible pour un prix de départ de Rs 3,99 lakh et monte à Rs 6,25 lakh pour la variante haut de gamme. Pendant ce temps, le Go + MPV est disponible pour un prix de départ de Rs 4,20 lakh et monte à Rs 6,70 lakh pour la variante haut de gamme, tous les prix sont hors showroom.

Datsun a lancé le BS6 Go and Go + en Inde – Prix et détails.

Il n’y a pas de changement significatif sur les versions conformes à la BS6 du Datsun Go et Go +, à l’exception des moteurs mis à niveau vers les normes d’émission plus strictes. Les deux voitures continuent d’être propulsées par un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre. Lorsqu’il est accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, le moteur produit 68 ch et 104 Nm de couple. Les deux voitures ont également l’option d’une boîte de vitesses CVT et dans le cas de l’automatique, le moteur produit 77 ch. Les Go et Go + sont les seules voitures du segment à être proposées avec une boîte CVT.

Intérieurs Datsun Go et Go +

Avec la mise à jour BS6, la version manuelle de la berline Go voit une hausse des prix de Rs 22,000 tandis que la variante automatique voit une hausse de Rs 28,000. La prime pour le Go + MPV est cependant beaucoup moins élevée, les prix manuels et automatiques augmentant respectivement de Rs 4,000 et Rs 8,000. Comme auparavant, les deux voitures continueront d’être proposées en cinq variantes – D, A, A (O), T et T (O) – et l’option de boîte de vitesses automatique n’est disponible que sur la variante T (O) haut de gamme.

L’intérieur et la liste des fonctionnalités des BS6 Datsun Go et Go + restent également inchangés. Certaines caractéristiques notables incluent un système d’infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, un lave-glace / essuie-glace arrière, des ORVM à réglage électrique, des feux de jour à DEL, des capteurs de stationnement arrière et des roues en alliage diamantées de 14 pouces. En termes de sécurité, les deux voitures bénéficient de doubles airbags frontaux, ABS, EBD, assistance au freinage et contrôle dynamique du véhicule (ESP), une caractéristique unique du segment.

Avec la mise à jour BS6, Datsun a également introduit de nouveaux plans de financement pour les deux voitures. Il s’agit notamment de «Acheter maintenant et payer en 2021» qui vous permet essentiellement d’acheter la voiture maintenant et de commencer à payer les EMI à partir de l’année prochaine. Il existe également une option de financement à 100%, un faible avantage EMI et un avantage d’assurance EMI. En Inde, le Datsun Go rivalise avec des goûts comme le Hyundai Santro, le lifting Tata Tiago, le Maruti Suzuki Wagon R et le Maruti Suzuki Celerio. Pendant ce temps, le Go + rivalise avec le Renault Triber.