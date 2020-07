Les coups de poing, les coups de coude et les saluts définissent les règles de l’étiquette sociale après le verrouillage

C’est l’accueil de facto dans le milieu des affaires et est souvent utilisé pour conclure un accord. La famille royale l’a adopté comme méthode préférée de reconnaissance lors des engagements officiels et des «walkabouts». Et c’est un symbole des premières présentations et des rencontres occasionnelles – notamment au pub où le geste, du moins pour les hommes, se transforme généralement Mais l’avenir de la poignée de main est menacé car les directives de distanciation sociale révisées déconseillent tout contact non essentiel.Le bulletin d’information a coupé à travers le bruitNous nous serrons la main en moyenne 15000 fois au cours de notre vie, selon un 2008 étude. Et d’autres recherches ont montré que nos mains abritent environ 150 espèces différentes de bactéries. (Il convient de noter que seulement 5% des personnes se lavaient les mains correctement avant l’apparition du Covid-19.) Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen se bousculent les coudes après une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique (Photo : Stephanie Lecocq / Pool / Reuters) «Ritual’Now, les décrets gouvernementaux sur l’hygiène des mains ont vu les baisers et les câlins aériens remplacés par des salutations, des coups de coude et des coups de poing. Mais un expert pense qu’il y a plus que la pandémie – que le passage de la poignée de main séculaire à des salutations moins formelles signifie la précarisation de l’interaction sociale. «Serrer la main est un rituel et il est lié à tant de choses dans nos interactions sociales avec les autres – mais la façon dont nous nous saluons aujourd’hui est nettement différente de celle d’il y a 20 ou 30 ans », explique le Dr Susan Marchant-Haycox, psychologue basée à Londres.« Au Royaume-Uni, tant de subtilités sociales ont été abandonnées – principalement parce que beaucoup de gens n’ont pas de bonnes manières; ils ne se serrent pas la main et ce n’est pas considéré comme un gros problème. Beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter ou s’engager dans de petites conversations. »Elle poursuit:« Les gens du Moyen-Orient sont tactiles et incroyablement polis – ils ont tendance à se saluer de manière amicale. Traditionnellement, les Britanniques n’étaient pas particulièrement sensibles. Mais les conventions américaines et européennes, comme les baisers aériens, se sont glissées dans notre culture. Maintenant, nous voyons des jeunes s’embrasser – c’est un mode de contact complètement différent. »Évolution L’origine de la poignée de main a fait l’objet de débats entre les historiens. Certains pensent que cela remonte à l’époque médiévale, lorsque les gens se saisissaient les bras et vérifiaient leurs mains pour s’assurer qu’ils ne portaient pas d’armes.Certains livres d’histoire indiquent que la poignée de main a eu lieu dès le IXe siècle avant JC. L’un des premiers enregistrements se trouve dans un relief en pierre montrant le roi assyrien Shalmaneser III serrant les mains d’un dirigeant babylonien. C’était aussi une caractéristique récurrente dans l’art funéraire grec; on pense que les images du défunt serrant la main d’un membre de la famille symbolisent le lien éternel entre les vivants et les morts.Au cours de l’Empire romain, la coutume aurait évolué vers la prise de main – les gladiateurs adoptant un type de bras de fer position pour signaler la loyauté. Les pièces de monnaie romaines représentaient même des paires de mains jointes.Le prince Charles va serrer la main de Sir Kenneth Olisa, le Lord-Lieutenant du Grand Londres avant de changer pour utiliser un geste de Namaste à son arrivée au London Palladium en mars (Photo: Yui Mok / WPA Pool / Getty) Expression de l’unité Mais certains pensent que la poignée de main moderne est directement tirée du 17ème siècle, lorsque les Quakers l’ont adoptée comme salutation générique. Les réunions se termineraient avec deux Quakers se serrant la main, incitant le reste de la congrégation à serrer la main de ses collègues adorateurs.Le groupe confessionnel a révisé ses coutumes à la suite du coronavirus. Paul Parker, de Quakers en Grande-Bretagne, a déclaré: «Les quakers se serrent généralement la main à la fin de leurs réunions d’adoration, comme expression de l’unité. Mais l’acte de se serrer la main n’est pas un élément central de la foi quaker et il existe de nombreuses autres façons pour les Quakers de partager cette salutation. »Les manuels de la société de la fin du 18e siècle conseillaient aux poignées de main d’être fermes mais pas trop fortes. «Une poignée de main a montré que vous ne vouliez pas faire de mal à l’autre personne», déclare William Hanson, un expert en étiquette. « C’est important aujourd’hui car c’est un signe de confiance et d’amitié. » Presque tous les pays se serrent la main, même si au Japon ils s’inclinent, et dans d’autres pays asiatiques, comme la Thaïlande, ils font le namaste. La salutation se caractérise par des mains serrées comme dans la prière, en s’inclinant légèrement et en disant: «Namaste». Une réinitialisation sociale Les baisers aériens, qui ont pris leur envol sous l’Empire romain et se sont répandus dans toute l’Europe, sont depuis longtemps un pilier de la culture française. En règle générale, il s’agit de toucher chaque joue mais pas d’embrasser directement la peau.En février, les autorités françaises ont empêché les citoyens de se livrer à des salutations habituelles à deux baisers (appelées «la bise») pour limiter la propagation du coronavirus. «La réduction des contacts sociaux de nature physique est conseillée», a déclaré Olivier Véran, ministre national de la Santé. «Cela inclut la pratique de la bise.» Peut-être que l’ancien président américain Barack Obama était sur quelque chose lorsque son coup de poing avec sa femme Michelle a fait les gros titres dans le monde entier lors de sa campagne électorale de 2008. Le geste, qui a évolué à partir du top cinq dans les années 70 et a été popularisé dans le basket-ball américain, est censé transférer 90% moins de bactéries qu’une poignée de main, affirment les chercheurs. «Il semble que la poignée de main soit pire que le coup de poing pour le transfert. bactéries parce que la surface de contact est beaucoup plus grande », explique le Dr David Whitworth, microbiologiste à l’Université d’Aberystwyth, qui a travaillé sur l’étude. «De plus, les poignées de main durent plus longtemps, et plus la poignée de main est ferme, plus le transfert est important.» Le Dr Marchant-Haycox estime que les poignées de main qui se démodent pourraient agir comme une réinitialisation sociale, apaisant notre anxiété à faire correspondre les salutations tactiles au bon contexte social. «Peut-être que ce moment servira à redessiner les conventions sociales», dit-elle. «Nous adoptons une nouvelle façon de nous couvrir en public, alors peut-être que cela nous permettra d’évaluer et de rétablir nos interactions dans des cadres formels et informels.»

Kwon Plastron Kwon professor pro - Kwon La Rolls des plastrons pour entraineurs ! Cette Veste de protection haut de gamme est prévue pour encaisser coups de pieds, poings, genoux ou coudes avec des assauts de face ou de côté. Caractéristiques Techniques : Conçue en cuir Syntek avec 4 couches de protection pour une La Rolls des plastrons pour