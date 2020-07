Doublicat app : Comment télécharger et utiliser l’application de deep fake ?

in

Vous avez vu certainement passés dans vos fils d’actualités sur les réseaux sociaux des gifs ou des vidéos de vos contacts incarnant vos mèmes préférés ou des extraits de films cultes. Ces vidéos viennent de l’application de deep fake Doublicat qui fait fureur actuellement sur Facebook et Twitter.

Si vous aussi vous souhaitez passer le Cap et suivre la tendance, en incarnant vos héros préférés le temps d’une petite vidéo de quelques secondes alors suivez notre petite guide pour installer l’application sur votre smartphone android ou ios.

Vous avez un smartphone ios et vous souhaitez installer et utiliser l’application doublicat pour impressionner vos amis. Il vous suffit pour cela de télécharger l’application sur Apple Store. Pour se faire, rechercher tout simplement doublicat et installer l’application proposée.

Pour les possesseurs de smartphone Android, la procédure est la même pour installer doublicat. Que vous ayez un Samsung, un oppo, un real me ou tout autre smartphone tournant sous Android, il vous faudra aller dans google playstore et rechercher : Doublicat et ensuite télécharger l’application.

Vous avez téléchargé l’application de deepfake doublicat ? Vous pouvez maintenant commencer à l’utiliser et… commencer par vous prendre en selfie avec différentes poses si possible. Il vous suffira par la suite de choisir le personnage ou le gif que vous voulez incarner. Votre visage sera automatiquement interverti (swapper pour les connaisseurs) par celui que vous aurez sélectionné. Vous pouvez ainsi incarner Vin diesel dans Fast and Furious ou Rihanna dans ses clips. Reste plus qu’à partager sur vos réseaux sociaux favoris.

