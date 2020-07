Ce kit de mémoire Corsair RGB haut de gamme de 64 Go est plus de 20% de réduction aux États-Unis

«64 Go? Pourquoi pourriez-vous avoir besoin de tant de RAM? Une très bonne question! Certainement pas seulement pour les jeux. Si vous recherchez uniquement quelque chose pour jouer à Death Stranding avec les paramètres les plus élevés, 64 Go de RAM sont probablement exagérés. Mais si vous aimez le montage vidéo, l’hébergement de serveurs de jeux, le rendu 3D, l’utilisation d’une CAO ou toute autre application gourmande en mémoire, ce kit de RAM Corsair Vengeance RGB Pro 64 Go, maintenant 21% de réduction sur le site américain d’Amazon, pourrait être pour tu.

Il devrait coûter 405 $, mais il est maintenant de 87 $ à 318 $, ce qui en fait un excellent investissement pour ceux d’entre vous qui utilisent des applications gourmandes en mémoire, que ce soit pour le travail ou comme passe-temps. Si vous avez hâte d’héberger certains de vos propres serveurs de jeu mais que vous ne voulez pas investir dans un PC serveur dédié, renforcer votre propre plate-forme pour avoir une capacité de mémoire de niveau serveur serait certainement une façon de le faire.

64 Go de RAM suffisent pour vous assurer de ne pas avoir à vous soucier du goulot d’étranglement de la mémoire qui gêne vos performances dans les applications gourmandes en mémoire, et, bien sûr, c’est tellement que vous n’aurez jamais à vous soucier de ne pas avoir assez de RAM pour jouer pendant très, très longtemps. Ajoutez un éclairage RVB étincelant et vous avez vous-même un haut de gamme, « Je ne vais pas avoir à penser à mettre à niveau ma RAM pour probablement le kit de mémoire du prochain millénaire ».

Les deux clés DDR4 à double canal de 32 Go sont évaluées jusqu’à 3600 MHz avec une latence CAS de 18 ns, ce qui est à peu près aussi rapide que possible et devrait alimenter tout processeur gourmand en mémoire avec lequel vous pourriez l’associer – à condition que vous puissiez obtenir le reste à leur vitesse nominale, remarquez.

Les jeux sont de plus en plus dépendants de la mémoire, ces jours-ci, beaucoup poussant désormais près de 16 Go de mémoire, ce qui signifie que 32 Go devraient devenir la nouvelle norme haut de gamme pour les jeux avant trop longtemps. Donc, 64 Go de RAM DDR4 à 3600 MHz devraient vous couvrir à cet égard, avec beaucoup de gigaoctets restants pour héberger un serveur de jeu et gérer tous les onglets Chrome que vous avez laissés ouverts à nouveau.

