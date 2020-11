Les clubs de la NBL de Melbourne ne signeront pas Andrew Bogut alors que la décision de jouer se profile

Le grand joueur australien Andrew Bogut a révélé qu’il annoncerait son avenir de joueur mardi.

L’avenir de l’ancienne star de la NBA a été assombri après sa séparation avec les Kings de Sydney plus tôt cette année.

Bogut, qui a disputé 59 matchs en deux saisons avec les Kings, s’est demandé s’il devait continuer sa carrière avec les Jeux olympiques de Tokyo de 2021 au coin de la rue.

Le joueur de 36 ans a taquiné les fans sur les réseaux sociaux aujourd’hui avec un tweet effronté indiquant que mardi serait le jour où il ferait un appel sur son avenir.

Mais avec Bogut se séparant de Sydney, où il atterrit cette saison reste un mystère. Les clubs de la NBL de Melbourne, United et Phoenix, ont tous deux déclaré que Bogut ne ferait pas partie de leurs équipes pour la prochaine saison 2020-21 selon L’âge.

La semaine dernière, l’entraîneur des Boomers, Brian Goorjian, a révélé que l’ancien choix du repêchage n ° 1 de la NBA serait une sélection automatique dans l’équipe s’il choisissait de continuer à jouer.

« Andrew a une immense fierté, et il ne veut pas jouer s’il se sent physiquement sous la barre », a déclaré Goorjian.

« Ce n’est pas une chose de conditionnement, c’est juste que votre corps bouge jusqu’à un certain point et que vous, en tant que joueur, comprenez le niveau de compétition et si son corps peut le supporter.

Andrew Bogut (Getty)

« Donc, dans son esprit, il pense: » Comment vais-je être physiquement dans la médaille d’or et suis-je à la hauteur du standard Andrew Bogut? «

«La seule personne qui peut s’entendre là-dessus, c’est lui, donc là où je m’assois, c’est totalement son appel, mais si Bogut lève la main, il n’y a aucun moyen que vous ne le sélectionniez pas.

« Je connais l’importance de son leadership, et je comprends parfaitement quel serait son engagement à cet égard. »