Les campagnes de désinformation en ligne pourraient menacer l’immunité des troupeaux

Les campagnes de désinformation en ligne alimentent les craintes quant à l’innocuité d’un vaccin Covid-19 qui pourrait empêcher le pays d’atteindre l’immunité collective, préviennent les experts.Les campagnes de désinformation des anti-vaxxeurs et les véritables préoccupations concernant la vitesse vertigineuse à laquelle les vaccins sont développés signifient qu’un Une minorité de la population est contre l’inoculation – alors que des nombres significatifs sont incertains quant à la perspective des dernières nouvelles et analyses du bulletin i. De plus, la perception répandue selon laquelle le gouvernement a mal géré la crise Covid peut avoir sapé la confiance dans les autorités, augmentant potentiellement soupçonne que les vaccins précoces pourraient être dangereux, selon les chercheurs. En conséquence, une nouvelle enquête menée auprès de 4000 personnes au Royaume-Uni révèle que 54% seulement prendraient «définitivement» un vaccin – un niveau qui est tombé à seulement 48% après exposés à cinq faux messages courants sur les vaccins. Cette baisse de 6 points de pourcentage équivaut à environ 3 millions d’adultes.Certains experts estiment qu’un vaccin Covid-19 devra être accepté par au moins 55% de la population pour assurer l’immunité collective tandis que d’autres suggèrent que des nombres encore plus élevés seront nécessaires, comme 65 à 70 pour cent. 31,6 pour cent sont indécis mais penchent vers une vaccination, tandis que 7,9 pour cent sont incertains mais appuyés contre. Pendant ce temps, 6,5% disent qu’ils ne le feront certainement pas.Dans l’étude, 3000 personnes ont été montrées en train de diffuser largement de la désinformation sur les réseaux sociaux concernant un vaccin contre le coronavirus entre juin et août 2020. En savoir plus Vaccin contre le coronavirus: 6 Britanniques sur 10 prévoient de se faire vacciner. Covid-19 jab quand il est disponible Les 1000 autres ont reçu des informations sur un vaccin Covid-19 qui était factuelle pour servir de groupe de contrôle Besoin de campagnes claires et honnêtes Les résultats indiquent à quel point la situation est précaire et à quel point elle est importante pour le gouvernement pour lutter contre les campagnes de désinformation pernicieuses et puissantes – d’autant plus que les opinions peuvent fluctuer considérablement en peu de temps, ont déclaré les chercheurs. «La désinformation menace de saper les niveaux d’acceptation du vaccin Covid-19 requis. Cela peut absolument abaisser le niveau d’immunité nécessaire au troupeau », a déclaré le professeur Heidi Larson, responsable du projet Vaccine Confidence à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a dirigé l’étude.« Les vaccins Covid-19 seront essentiels pour aider à mettre fin à cette pandémie et rendre nos vies presque normales. Cependant, les vaccins ne fonctionnent que si les gens les prennent », a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, les messages contradictoires du gouvernement n’aident pas à un moment où ils ont vraiment besoin d’être clairs et de rassurer le public, a déclaré le professeur Pauline Paterson, codirectrice de Vaccine Confidence. Projet à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.Messages mixtes «Les mesures et les messages de santé publique n’ont pas été clairement communiqués et il n’y a pas nécessairement eu de cohérence… .. Le public est donc confus, agacé et fatigué par les messages contradictoires et les politiciens ne suivent pas non plus leurs propres conseils », a-t-elle déclaré. Un manifestant brandit une pancarte à Trafalgar Square à Londres lors d’un« Nous ne consentons pas! rassemblement de masse contre la vaccination et les restrictions gouvernementales (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images) «Il est à craindre qu’en cas de mauvaise gestion de la pandémie, cela ne provoque un manque de confiance qui peut suivre un manque de confiance dans le L’étude est intervenue alors que la députée Nadia Whittombe a averti les Communes: «Cette pandémie de désinformation se propage comme un virus et sabote les efforts des gens pour sauver des vies.» Réponse du gouvernement Le secrétaire aux affaires Alok Sharma a nié que Le gouvernement avait un problème avec sa stratégie de communication en cas de pandémie. Interrogé par i pour savoir si la nouvelle étude montrait que les ministres avaient du mal à faire passer le message sur les vaccins au public, M. Sharma a déclaré: «Cela fait huit mois depuis le début de la pandémie et c’est une pandémie mondiale – c’est un problème auquel tous les gouvernements du monde sont confrontés, et bien sûr, notre objectif a été d’obtenir un soutien aux individus et un soutien aux entreprises et nous l’avons fait cette. » Lire la suite Le mouvement anti-vaxxer: de quoi il s’agit et qui en fait partie «Il est bien sûr important que nous continuions à diffuser les messages, mais je pense que jusqu’à présent, nous avons réussi à le faire.» Préoccupation en ÉcosseNicola Sturgeon aussi Interrogé hier lors des questions du Premier ministre sur les mesures prises par le gouvernement écossais pour lutter contre les théories du complot anti-vaccins, Nicola Sturgeon a décrit la propagation de la désinformation en ligne comme un «risque très réel» pour la santé publique. doit se garder d’acheter des théories du complot sur Internet ou ailleurs. Concernant Covid, c’est particulièrement important », a-t-elle déclaré.« La première chose et la plus importante à dire à propos du vaccin est qu’il passera par tous les processus réglementaires appropriés et appropriés. «Le gouvernement écossais s’assurera que toutes les informations sur le vaccin est mis à disposition et nous prendrons des mesures pour répondre aux préoccupations des gens. »

Les Préparations de l'Apothicaire Vitalité & Immunité 60 Gélules - Flacon 60 Gélules Les Préparations de l'Apothicaire Vitalité & Immunité 60 Gélules est un complément alimentaire à base de plantes, vitamines et oligo-éléments.Le Ginseng et l'Eleutherocoque participent au maintien des capacités physique et mentale en cas de fatigue ou

immuno rs aliment complementaire soutien de l'immunite cheval granule boite de 1kg Enrichie en plantes (Echinacea...), vitamines (Vitamine C...) et oligo-éléments, la nouvelle formule d'immuno rs aliment complementaire soutien de l'immunite cheval est particulièrement recommandé avant les périodes à risque (hiver, entraînement intensif, changement de lieu de vie...).

Rue Des Plantes Thé vert extrait 120 gélules - renforce l'immunité et facilite... Complément alimentaire à base de thé vert qui améliore les défenses de l’organisme contre des facteurs environnementaux externes défavorables. Il renforce l’immunité et contribue à faciliter l'élimination urinaire par son action drainante. De nos jours, le thé est la première boisson consommée au monde après

Rue Des Plantes Thé vert extrait 60 gélules - renforce l'immunité et facilite... Complément alimentaire à base de thé vert qui améliore les défenses de l’organisme contre des facteurs environnementaux externes défavorables. Il renforce l’immunité et contribue à faciliter l'élimination urinaire par son action drainante. De nos jours, le thé est la première boisson consommée au monde après

Perfect Health Solutions Moducare C / Immunité - Pour renforcer l'immunité - Flacon de 90... Les causes d’affaiblissement du système immunitaire sont nombreuses : • Mauvaise nutrition. • Abus de diverses substances chimiques. • Intoxications diverses. • Stress répétés. • Perturbations émotionnelles. • Attaque d’agents extérieurs et micro-organismes nuisibles. Quelques signes d’un mauvais

Munisan Aliment Complémentaire Stimule l'Immunité Chien Chat 15 capsules Munisan aliment complementaire aide au bon fonctionnement de l'immunité des chiens et des chats. Il peut notamment être donné comme complément lors de la vaccination.