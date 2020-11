Olivia Colman, Helena Bonham Carter et Tobias Menzies parlent de la fin de leur règne avant la saison 4

« The Crown » lance sa quatrième saison dimanche sur Netflix, marquant le dernier épisode qui mettra en vedette Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II avant de passer son trône à Imelda Staunton pour le reste de la course du drame de la famille royale britannique.

Et bien que les fans n’aient pas encore vu les performances d’adieu de Colman et de ses co-stars, y compris Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret d’Elizabeth et Tobias Menzies dans le rôle du mari de la reine, le prince Philip, les stars de «The Crown» ont tourné il y a assez longtemps qu’elles ont ont déjà dit au revoir à leurs personnages emblématiques aigre-doux.

Eh bien, pour certains, c’était juste «amer», comme l’a plaisanté Bonham Carter lors d’une journée de presse du 6 août.

«Je suis très triste que ce soit fini. Mais il est temps qu’elle soit jouée par quelqu’un d’autre », a déclaré l’actrice, qui a repris le rôle de Vanessa Kirby après la saison 2. «Il arrive un moment où j’ai l’impression que je ne me concentre peut-être pas autant que je le devrais vers la fin, à cause de la simple force de le faire pendant si longtemps. Mais, elle est juste un excellent cadeau d’une pièce. Et elle a été tellement amusante à vivre. J’ai vraiment eu le sentiment que quelqu’un était assis avec moi. Parfois, en tant qu’acteur, vous avez – c’est comme avoir un hôtel et quelqu’un entre en séjour. Et elle a été une entreprise vraiment amusante et une aide.

La saison 4 de «The Crown» couvrira la reine Elizabeth et la famille royale britannique à l’époque de la princesse Diana (jouée par Emma Corrin) et du premier ministre Margaret Thatcher (Gillian Anderson). La saison 3 de «The Crown», lancée en novembre dernier, s’est arrêtée en 1977 lors du Queen’s Silver Jubilee. Les saisons 5 et 6 devraient couvrir la fin des années 90 et le début des années 2000.

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II, Lesley Manville dans la princesse Margaret et Jonathan Pryce dans le prince Philip prendront la tête des deux dernières années de «The Crown», les saisons 5 et 6.

Au moment de la conférence de presse d’août, seuls les castings de Staunton et Manville avaient été annoncés par Netflix et Colman et Bonham Carter étaient tous deux impressionnés par leurs remplaçants.

«Je veux dire presque, j’aimerais qu’elle ne soit pas aussi bonne», a plaisanté Colman, qui est devenue la reine de la série après la sortie de Claire Foy après les deux premières saisons. «Tout ce que vous obtiendrez la première semaine, c’est: ‘Dieu merci, elle est là. Tellement mieux que la dernière fois. »

Bonham Carter est intervenu pour dire: «Et il y aura probablement ce truc à la fin,« Évaluez vos margarets »,« Évaluez vos reines »,« Évaluez votre Philips »», ce à quoi Menzies s’est inquiété, «Oh non. «

L’actuel prince Philip – qui a été dirigé par Matt Smith dans le rôle – n’a pas été en mesure de parler du casting de Pryce à l’époque, taquinant les journalistes avec « Qui pourrait-il être » bien qu’il ait dit qu’il serait « absolument » excité de » détendez-vous »et connectez-vous pour regarder le nouveau royal dans les saisons 5 et 6.

Colman et Bonham Carter et prêts à offrir des pourboires à la nouvelle reine et princesse – mais seulement s’ils le veulent.

«Si elle m’appelle, je serais tellement excitée. Imaginez », a déclaré Colman à propos de Staunton, affirmant que son meilleur conseil serait« Bonne chance. La perruque pique. Travaillez votre marche. »

« Vanessa, je dirai, elle était si généreuse et elle m’a dit toutes sortes de choses », a déclaré Bonham Carter à propos de l’aide de Kirby après la fin de la saison 2. «Et j’attendrai l’appel de Lesley. Elle pourrait bien ne pas être intéressée de loin par ce que j’ai à dire. Mais c’est comme donner un témoin, c’est comme une course de relais – mais ça ne revient jamais. Je veux lui donner mon porte-cigarette et lui dire: « Bonne chance avec ça. » Ce serait bien. Ça ne me dérangerait pas de prendre un thé avec Vanessa et Lesley, si elle est intéressée… Je veux dire, je pourrais commencer une école Margaret maintenant.

En juillet, Netflix et le créateur de « The Crown » Peter Morgan ont révélé que « The Crown » durerait six saisons après tout, après leur annonce en janvier que la saison 5 serait la dernière année du drame – bien que Morgan ait déclaré pendant des années que sa vision de » The Crown »avait toujours été une course de six saisons.

Avec Staunton, Manville et Pryce, les membres de la distribution précédemment révélés pour les saisons 5 et 6 – qui commenceront le tournage en juin prochain, ce qui signifie qu’il ne sera pas présenté avant 2022 – incluent Elizabeth Debecki dans le rôle de la princesse Diana, avec Dominic West en pourparlers pour jouer Prince Charles, qui est actuellement interprété par Josh O’Connor.

Alors qu’il est temps de dire au revoir, Bonham Carter, Colman et Menzies reconnaissent le cadeau que cela a été de diriger «The Crown» pendant deux saisons.

«Il y a quelque chose dans ce travail. Cela fait plus de deux ans que nous nous côtoyons. Cela n’arrive jamais. Eh bien, je n’ai jamais fait quelque chose comme ça », a déclaré Bonham Carter, assis à côté de Colman et Menzies. «Mais il y a eu une facilité et ça a été tellement agréable de savoir ce que nous faisons d’un mois à l’autre. Ça a été un vrai conteneur. Et puis aussi, je sais que c’est une tenue extraordinaire, les gens qui dirigent «The Crown». C’est un navire si impeccablement bien géré. Et j’ai passé un très bon moment. Cela a été un très bon travail et je ne peux pas croire que j’ai été payé pour le faire aussi.

La saison 4 de «The Crown» est lancée dimanche sur Netflix.