Deathloop – sortie confirmée en mai, nouvelle bande-annonce

Bethesda a la date de sortie de Deathloop annoncé sur PS5 pour mai, qui montrera également une nouvelle bande-annonce pour le tireur.

Deathloop est décrit comme un jeu de tir innovant à la première personne créé par les fabricants de Prey Arkane Studios. Les joueurs se retrouvent à Blackreef, un endroit où la fête ne se termine jamais, tout comme le meurtre. Pour la plupart des habitants, c’est un paradis. Mais pour le protagoniste Colt, c’est une prison incontournable. Grâce à une mystérieuse distorsion temporelle, il continue de revivre le même jour et tente de trouver un moyen de briser le cycle sans fin dans lequel il est pris au piège.

Armé de compétences extraordinaires et d’armes dévastatrices, Colt doit utiliser tous les outils à sa disposition pour mettre fin au cycle et trouver un moyen de quitter l’île. Pour ce faire, il doit éliminer huit cibles clés dispersées sur l’île avant la fin de la journée et la réinitialisation de la boucle. Dans le même temps, il doit esquiver sa rivale Julianna, dont le seul objectif est de maintenir la boucle par tous les moyens nécessaires.

Votre tâche est d’apprendre de chaque cycle, de trouver de nouvelles façons de collecter des informations et d’acquérir ainsi de nouvelles armes et compétences.

Deathloop sera publié le 21 mai 2021.