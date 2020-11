Les bulletins de vote contestés en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Nevada affecteront-ils le résultat?

Un président assiégé et son parti républicain ont lancé des poursuites judiciaires visant à différer ou à contester le décompte des voix en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Nevada. Donald Trump a également demandé un recomptage dans le Wisconsin, qui a déclaré le vote en faveur de Joe Biden avec une avance étroite mais significative de 20000 voix.La campagne du président est susceptible de rechercher des recomptages au moins au Nevada et en Géorgie, où des marges de victoire sont probables. mais si de tels événements peuvent retarder un résultat final, les experts estiment qu’il est peu probable qu’ils modifieront de manière significative le décompte final des votes, ou même le verdict du peuple américain. En dépit des allégations répétées de fraude électorale, aucune preuve de tels actes répréhensibles n’a été produite par le président ou sa campagne.Deux des contestations juridiques de la campagne Trump en Géorgie et au Michigan ont déjà été rejetées par les tribunaux américains. . Questions de procédure Dans presque toutes les circonstances, ces poursuites concernent soit des questions de procédure, comme s’assurer que les observateurs aux dépouillements sont suffisamment proches pour voir comment les bulletins de vote sont compilés, ou se concentrent sur un si petit nombre de votes – un procès en Géorgie était centré sur 53 bulletins de vote – qu’ils sont Le président américain Donald Trump a lancé un message défavorable vendredi soir (Photo: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / Getty) La seule manœuvre juridique de M. Trump qui pourrait avoir une certaine longévité est un différend en Pennsylvanie sur la question de savoir si les votes par correspondance arrivant dans certaines parties de l’État de manière significative après le jour du scrutin peuvent être inclus dans le décompte.La Cour suprême, maintenant largement dominée par des juges de droite, a déjà déclaré qu’elle pourrait revenir sur la question dans les prochains jours et les les bulletins de vote ont été écartés du processus de dépouillement. Mais encore une fois, il se peut que le nombre de votes concernés soit nettement inférieur à la marge de victoire éventuelle de chaque camp en Pennsylvanie.Avec les recomptages susceptibles de déplacer le total des votes de seulement quelques centaines de voix dans chaque État, il reste à voir si les machinations juridiques et électorales servent à d’autres fins que de retarder l’inévitable.

