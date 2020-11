Star Trek: l’ordinateur sensible de Discovery Zora est l’un des meilleurs mystères de la saison 3

Les choses pourraient ne pas fonctionner exactement comme nous pensons

Là encore, il y a d’autres mystères sur Zora / le Découverte ordinateur qui peut ne jamais être résolu. Lorsque j’ai interviewé le réalisateur Olatunde Osunsanmi plus tôt cette saison, il a dit que les liens entre «Calypso» et Découverte La saison 3 n’est peut-être pas «un pour un». En 2018, Michael Chabon m’a dit que «[Zora] avait beaucoup de temps libre et a traversé de nombreuses incarnations. Elle peut avoir eu un personnage masculin et un personnage féminin et toutes sortes de personnages. «

Lors de la lecture du tableau 2020 pour le Découverte La finale de la saison 2, «Such Sweet Sorrow Part 2», une ligne de coupe a révélé que Starfleet remplaçait l’énorme IA «Control» par quelque chose appelé «Zora». Étant donné que cela n’a jamais été mentionné dans l’épisode diffusé, il est difficile de l’appeler canon, mais c’est un œuf de Pâques sur Zora qui vient d’une période juste avant le USS Discovery l’ordinateur a commencé à évoluer complètement. Là encore, le USS Discovery a également soulevé ses propres boucliers et s’est défendu malgré le fait qu’il était vide dans le même épisode. Cela semble indiquer que la fusion avec les données Sphère dans «An Obol for Charon» a été le début de Découverte chemin vers la conscience de soi. Mais que se passe-t-il avec Zora disant à Craft qu’elle était à la dérive depuis 1000 ans?

Les lois sur les voyages dans le temps pourraient expliquer les liens entre «Calypso» et Découverte Saison 3

Parce que nous voyons beaucoup de références à «Calypso» dans Découverte Saison 3, il semble possible que l’affirmation de Zora d’être seule pendant 1000 ans ait pu être une exagération sinon un mensonge pur et simple. Et si Zora confondait le voyage de 930 ans à travers le trou de ver, avec une autre période? En d’autres termes, peut-être Zora [the USS Discovery] n’était pas en fait laissée seule pendant 1000 ans, mais à la place, elle a raconté à Craft une version de son histoire qu’il pouvait comprendre. Si le capitaine Saru a ordonné au navire de maintenir sa position, il a peut-être également ordonné à Zora de cacher des détails sur l’équipage et sa mission.

Voici une autre raison de croire que Zora a menti sur le fait d’être seule pendant 1 000 ans: dans «That Hope Is You Part 1», nous apprenons que le voyage dans le temps est tabou et carrément illégal. Dans «People of Earth», Saru décide de donner l’impression que Découverte est un navire générationnel et n’a pas voyagé dans le temps. Si Saru ordonne à l’équipage de perpétuer ce mensonge, alors il certainement aurait ordonné à Zora de corroborer cette histoire si et quand ils avaient tous dû abandonner le navire.

Si c’est vrai, alors soudainement, l’idée que Zora a évolué sur une longue période de temps pourrait ne plus être le cas. Et, même si Olatunde Osunsanmi a dit que nous pourrions ne pas voir « Calypso » se produire cette saison, il y a maintenant une manière très raisonnable que l’équipage du Découverte devra peut-être quitter le navire à la fin de la saison 3 et laisser Zora à ses propres appareils (vaisseau spatial).

