Les gens peuvent voler Détails à quoi s’attendre du contenu des expéditions Outriders

Comme promis précédemment, People Can Fly a décrit ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre Outriders«offres post-campagne. Le contenu de fin de partie, baptisé Expéditions, se présentera sous la forme de «missions difficiles comme des clous» qui permettront aux joueurs de débloquer certains des équipements les plus puissants du jeu.

People Can Fly et l’éditeur Square Enix ont partagé les premiers détails sur les expéditions dans une récente vidéo intitulée «Contenu post-campagne». Découvrez-le ci-dessous:

Ce n’est pas parce que les joueurs terminent le contenu basé sur la campagne, qui peut durer plus de 40 heures, que l’histoire de Outriders viendra à sa fin. Dans Expéditions, le récit se poursuit sous une forme ou une autre avec de nouveaux et «mystérieux points d’intérêt» qui surgissent. En plus de nouveaux mystères et histoires, les joueurs commenceront à découvrir des ressources supplémentaires dans les expéditions qui sont essentielles pour débloquer des équipements plus puissants.

Ne vous attendez pas à devenir un réservoir surpuissant qui fauche tout ce qui est en vue, cependant. People Can Fly a conçu le mode post-campagne comme une expérience «vicieuse mais hautement addictive» regorgeant de défis. Ces missions compteront parmi les plus difficiles du jeu, ce qui signifie que les joueurs voudront être à leur meilleur en termes de construction de personnage et d’équipement équipé. Faire équipe et se coordonner avec une équipe de joueurs qualifiés devrait s’avérer d’une importance égale.

Le titre coopératif à trois joueurs était sur la bonne voie pour être lancé plus tard cette année, mais a depuis reçu un retard relativement court. Outriders arrivera maintenant au début de l’année prochaine le 2 février 2021 pour les plates-formes PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Une version de Google Stadia est prévue pour quelque temps plus tard en 2021.