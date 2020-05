Les BMW de la star de Jamiroquai Jay Kay passent sous le marteau – Africadaidly

Le chanteur et musicien Jay Kay vendra trois BMW de sa vaste collection de voitures le samedi 23 mai lors de l’événement en ligne de Silverstone Auctions.

L’enchère débutera à 14h00 BST et propose 86 voitures, une moto Harley Davidson rare et 13 plaques d’immatriculation personnalisées.

La première BMW de Jay Kay, folle de voitures, est la meilleure du genre que Silverstone Auctions ait jamais vue. Il s’agit de l’un des 500 CSL E9 de 1972 de 3.0 fabriqués en conduite à droite et terminés en blanc de Chamonix avec 62 000 milles au compteur. Cette version a également, depuis la nouveauté, le City Pack qui comprenait des vitres électriques, une insonorisation supplémentaire et des pare-chocs complets et des extensions de passage de roue.

Le propriétaire précédent a trouvé la voiture dans un entrepôt où elle se trouvait depuis un certain nombre d’années et a entrepris de lui redonner sa beauté d’origine. Il a un prix indicatif de 135 000 à 155 000 £.

La deuxième BMW est une Alpina B9 3.5 (E28) de 1983 à conduite à droite exceptionnellement rare avec une boîte de vitesses manuelle. Il est considéré comme l’un des 18 seuls disponibles dans cette spécification et celui qui avait été soigneusement choisi par Jay Kay il y a neuf ans. Prix ​​indicatif: 25 000 à 30 000 £.

La dernière de ses BMW est une E30 1987 qui a été développée en une voiture de compétition. Après sa conversion, il a ensuite été préparé pour que Jay le conduise au Rally Isla Mallorca en mars 2020 sous le nom de Car Zero. D’une allure fabuleuse, il est maintenant prêt pour les sprints, les montées et les rallyes par étapes. Prix ​​indicatif: 48 000 £ à 56 000 £.