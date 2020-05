KTM augmente le prix de toutes les motos en Inde par Rs 4,000-5,000!

Tout comme de nombreux autres fabricants de motos, KTM a augmenté le prix de toutes ses motos des 125 aux 390, la randonnée se situant entre 4 000 et 5 000 roupies.

De nombreux fabricants de motos augmentent actuellement les prix de leurs produits, notamment Yamaha, Bajaj, Royal Enfield et même Husqvarna. Un autre fabricant à se joindre à cette course à la hausse des prix est KTM. Le constructeur autrichien a augmenté les prix de toutes ses motos dont la dernière 390 Adventure. Ce n’est qu’en janvier que KTM a lancé toute sa flotte de motos BS6 avec lesquelles ils ont vu une augmentation de prix et dans cinq mois, voici une autre augmentation.

KTM a augmenté le prix de toutes ses motos en Inde, à l’exception du Duke 790.

Modèle Nouveaux prix Anciens prix Changement 200 DUKE Rs 1,76,845 Rs 1,72,749 Rs 4,096 RC 200 Rs 2,00,864 Rs 1,96,768 Rs 4,096 250 DUKE Rs 2,05,312 Rs 2,00,576 Rs 4,736 390 DUKE Rs 2,57,906 Rs 2,52,928 Rs 4,978 RC 390 Rs 2,53,184 Rs 2,48,075 Rs 5,109 390 Aventure Rs 3,04,110 Rs 2,99,001 Rs 5,109 125 DUKE Rs 1,42,265 Rs 1,38,041 Rs 4,223 RC 125 Rs 1,59,629 Rs 1,55,277 Rs 4,352

Lorsque KTM a introduit les mises à jour BS6, il ne restera plus que les moteurs qui ont été mis à jour pour les normes d’émissions plus strictes ainsi qu’une augmentation de prix. Le Duke 200 a cependant reçu une mise à jour complète avec des changements importants dans l’apparence ainsi que de nouveaux composants et quelques fonctionnalités supplémentaires. Avec cette mise à jour actuelle, KTM a augmenté les prix de toutes les motos de la gamme de Rs 4,000-5000. Cependant, aucune des motos ne comporte d’autre mise à jour.

Les KTM Duke 200 et RC 200 sont propulsées par un moteur monocylindre de 199,5 cm3 à quatre soupapes, DACT, à injection de carburant et refroidi par liquide, qui offre toujours une puissance maximale de 24,7 ch à 10000 tr / min et un couple de pointe de 19,3 Nm à 8 000 tr / min. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses à 6 rapports. Pendant ce temps, le Duke 250 est propulsé par un moteur monocylindre à refroidissement liquide de 248,7 cm3 conforme à la norme BS6 qui produit 30 ch à 9000 tr / min et 24 Nm de couple de pointe à 7000 tr / min. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 6 vitesses avec un embrayage à glissement.

Pendant ce temps, les Duke 390, RC 390 et 390 Adventure sont propulsées par un moteur monocylindre de 373,2 cm3 avec 44 ch produit à 9 000 tr / min et 37 Nm de couple à 7 000 tr / min. Le moteur est proposé dans le même état de réglage sur les trois motos. Pendant ce temps, les plus petites KTM en Inde – les Duke 125 et RC 125 sont propulsées par un moteur monocylindre de 124,7 cm3, refroidi par liquide, FI, DACT qui produit 14 ch à 9000 tr / min et 12 Nm de couple maximal à 8000 tr / min. Le moteur est accouplé à une transmission à 6 vitesses.

Fait intéressant, l’offre phare de KTM en Inde – le Duke 790 – a été exclue de cette combinaison de hausse des prix. Cependant, les motos KTM du marché de masse sont maintenant près de Rs 9,500-10,000 plus chers que leurs homologues BS4. Étonnamment, KTM perd progressivement son rapport qualité-prix comme il y a quelques années avec ces hausses régulières des prix. Certes, ces motos comportent des composants haut de gamme et des performances phénoménales, mais KTM ne devrait pas perdre leur attrait en termes de valeur.