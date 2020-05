Greg Inglis sort de sa retraite et signe avec le club de Super League Warrington

La légende de la LNR, Greg Inglis, a fait un appel sensationnel pour sortir de sa retraite afin de rejoindre le club anglais de Super League Warrington.

Selon un rapport publié en Le Sydney Morning Herald, Inglis a accepté de rejoindre les Wolves pour la saison 2021 après sa retraite de la LNR en avril de l’année dernière.

Inglis aurait obtenu un permis de travail au Royaume-Uni plus tôt cette semaine, scellant l’accord et ouvrant la voie à Warrington pour annoncer la signature, qui devrait avoir lieu du jour au lendemain.

C’est une tournure extraordinaire des événements étant donné qu’Inglis a été forcé de prendre sa retraite au milieu d’un accord de marque avec les Rabbitohs en raison de blessures chroniques au genou et à l’épaule.

Il a reçu l’intégralité des 18 mois restants de son contrat malgré le fait qu’il n’était pas médicalement à la retraite. Ensuite, le capitaine des Rabbitohs et l’une des plus grandes stars de la compétition, Inglis était censé conclure un accord d’une valeur supérieure à 1 million de dollars par saison pour 2019 et 2020. Environ 900 000 $ du paiement ont été inclus dans le plafond salarial des Rabbitohs. .

Inglis travaille toujours pour South Sydney dans un rôle de coach et administratif qui prendra fin avant de déménager au Royaume-Uni pour rejoindre Warrington en décembre.