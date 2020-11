Les bâtiments brutalistes générés par l’IA figurent dans les vidéoclips hypnotiques de Moullinex

Lisbon DJ Moullinex a partagé une courte vidéo musicale exclusive montrant un paysage en constante évolution de bâtiments brutalistes élaborés par un algorithme de conception générative avec Dezeen.Moullinex, de son vrai nom Luís Clara Gomes, a créé deux vidéos qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour imaginer une série de bâtiments brutalistes.La première vidéo, que l’artiste a partagée sur sa page Facebook, est basée sur 200 photographies de bâtiments modernistes en béton, dont la Haute Cour de Le Corbusier à Chandigarh, le Musée d’art de São Paulo de Lina Bo Bardi et Ole Scheeren’s Ces images ont servi de jeu de données, qui a été utilisé pour former un réseau génératif via l’outil d’apprentissage automatique StyleGAN2, pour créer une chaîne de bâtiments totalement inexistants avec des caractéristiques similaires.La première vidéo a été formée à l’aide de 200 images de béton moderniste. architecture « Cela revient à montrer des milliers de photos d’un chat à un enfant et à lui demander ensuite de dessiner un tout nouveau chat en fonction de ce qu’il sait maintenant sont des caractéristiques semblables à celles d’un chat », a déclaré Gomes à Dezeen.« Plus vous voyez de chats, plus vous pouvez imaginer des chats réalistes », a-t-il poursuivi. « Une particularité de ces réseaux est que vous pouvez ‘parcourir’ l’espace latent entre deux images. Les résultats sont donc souvent frappants, car les transitions sont organiques et sans couture. » Cela permet aux bâtiments de se métamorphoser de manière fluide, alors qu’ils volent sur l’écran sur un rythme électronique que Gomes a marqué spécialement pour le court clip.La deuxième vidéo, intitulée Brutal Nature, a été partagée exclusivement avec Dezeen et est basée sur des images de bâtiments brutalistes qui intègrent la vie végétale dans leur architecture. est souligné par un remix de la chanson Ven de Moullinex. « La structure et les matériaux de ces bâtiments sont exposés. Ils représentent une vérité nue et sans émotion », a déclaré Gomes. « Tout ce qui est émotionnel à distance que vous juxtaposez avec eux devient beaucoup plus émotionnel, tel est le contraste. J’aime la façon dont la dureté du béton est contrebalancée par les formes organiques et vibrantes des plantes. « Je trouve aussi des parallèles avec le brutalisme dans ma musique, car j’ai tendance à graviter vers le contraste o des paysages sonores électroniques nus avec des éléments émotionnels tels que des voix et d’autres instruments organiques. « La vidéo est soulignée par un remix du single Ven de Moullinex, qui devrait sortir plus tard cette semaine. À ce stade, les deux vidéos sont des prototypes, permettant à Gomes de évaluer la faisabilité de générer un vidéoclip complet et complet par l’IA. L’essor de l’intelligence artificielle signifie que les architectes sont «condamnés» dit Sebastian Errazuriz «C’est l’intersection de la technologie et de l’émotion qui m’intéresse vraiment», a-t-il déclaré. «Les paysages sonores électroniques sont artificiels par nature, mais nous pouvons les humaniser en les utilisant dans le cadre de une langue que nous parlons, comme la musique. Idem pour les données visuelles, où ces outils peuvent être chargés de la signification émotionnelle que nous voulons, en conservant les données d’entrée et les paramètres de contrôle. « Le mois dernier, l’affilié de Google Sidewalk Labs a publié un logiciel qui utilise machine learning pour élaborer des millions de configurations possibles d’aménagements urbains en quelques minutes.De même, Wallgren Arkitekter et BOX Bygg, ainsi que le chercheur américain Joel Simon, ont développé indépendamment des outils paramétriques qui optimisent les plans d’étage en fonction des contraintes spatiales particulières de un site donné. Sidewalk Labs crée un outil d’apprentissage automatique pour la conception de villes En réponse, le designer Sebastian Errazuriz a fait valoir que 90% des architectes perdraient leur emploi à cause de l’intelligence artificielle car « il est presque impossible pour vous de rivaliser ». Mais Gomes maintient que, quand il travaille avec apprentissage automatique, le rôle du créateur change simplement plutôt que de devenir complètement obsolète. «En tant qu’artiste, vous devenez davantage un conservateur de matériaux et de concepts sources et la technologie est le« four »où la pièce est cuite», a-t-il déclaré. « Le four est une métaphore appropriée car ces expériences nécessitent un temps de calcul énorme et les résultats sont souvent inattendus. Vous pouvez contrôler l’argile et la température, mais vous devez ensuite attendre pour voir les résultats. Il y a de la beauté à attendre patiemment. »

