Le Rhino: un étrange véhicule tout-terrain expérimental, 1954

L’étrange véhicule amphibie à quatre roues appelé Rhino a été conçu par l’inventeur gréco-américain Elie Aghnides. Dans les années 1940, Aghnides regardait un tracteur travailler dans Central Park à New York et se dit qu’il pouvait combiner la stabilité d’un bulldozer avec la vitesse d’une voiture et créer un véhicule tout-terrain efficace.

Quelques années plus tard, il invente le concept d’un énorme véhicule surnommé «Le Rhino». Les caractéristiques déterminantes étaient ses roues avant inclinées massives, qui avaient un diamètre de six pieds et pesaient 1 500 livres chacune. Les roues étaient également creuses, ce qui permettait au Rhino de flotter, tandis qu’un hydrojet le propulsait le long du plan d’eau.

Le véhicule à l’allure étrange pesait cinq tonnes et pouvait voyager facilement dans le sable profond, la boue et l’eau. Sur l’autoroute, il atteignait jusqu’à 45 miles par heure, mais dans l’eau, il ne pouvait pas dépasser des vitesses de 5 miles par heure.

Le prototype a été construit par Marmon-Harrington à Indianapolis en 1954. Il a été conçu avec un centre de gravité bas, ce qui signifie qu’il peut basculer de 75 degrés de chaque côté sans basculer.

Aghnides a démontré l’invention pour les militaires, mais ils ont décidé de ne pas acheter l’invention parce qu’ils craignaient que les roues gonflables ne soient percées par des coups de feu. Plusieurs photos et vidéos existent des essais du véhicule.

(Crédit photo: John Dominis / The LIFE Picture Collection / Popular Science / Getty Images).