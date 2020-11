Guardiola soutient l’attaque de Man City pour tirer à nouveau sur tous les cylindres – Football

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a soutenu ses joueurs offensifs pour qu’ils atteignent la vitesse supérieure après avoir scellé la qualification pour la Ligue des champions les 16 derniers matchs avec une victoire 1-0 à l’Olympiakos du Pirée mercredi.

City a marqué 10 buts en quatre matchs de la compétition de clubs d’élite européenne cette saison, autant qu’ils en ont réussi en huit matches de Premier League, mais Guardiola a déclaré qu’il en avait assez vu lors de l’affrontement en Grèce pour suggérer qu’ils s’amélioraient.

Son équipe a dominé la possession pendant de longues périodes avant que le jeune milieu de terrain Phil Foden ne termine un brillant mouvement d’équipe à la 36e minute pour assurer la victoire et maintenir son record parfait dans le groupe C.

«Nous étions beaucoup plus agressifs vis-à-vis du but. Ce n’est pas facile quand il y a neuf joueurs en défense. Tout le monde était tellement engagé et nous avons attaqué avec plus de désir de tirer, de marquer », a déclaré Guardiola aux journalistes.

«Malheureusement, nous n’avons pu marquer qu’un seul but, mais l’équipe est vivante … Nous aimerions en faire plus, mais un jour cela viendra et nous casserons tout.

«Nous sommes venus ici pour arriver aux 16 derniers et nous y sommes de nouveau, une autre année. Maintenant, nous récupérons aussi vite que possible et commençons à nous concentrer sur la Premier League. »

City, 13e de la Premier League, accueillera samedi Burnley, 17e.