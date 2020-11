Les 7 meilleurs ventilateurs à pression statique en 2020

Les PC de jeu peuvent avoir d’excellentes capacités, mais ils génèrent beaucoup de chaleur. Le processeur, le SSD et d’autres composants peuvent devenir très chauds, en particulier lorsque vous travaillez sous tension pendant des heures à la fois. Les ventilateurs de refroidissement statiques peuvent garder les pièces au frais et améliorer le flux d’air et les performances.

Un ventilateur à pression statique peut ressembler à un ventilateur ordinaire, mais il est généralement plus grand et a des pales incurvées. Au lieu de disperser l’air, ils concentrent l’air dans une direction spécifique pour garder les choses au frais. C’est ce qu’on appelle la pression statique, et cela fait des merveilles pour éliminer la résistance à la chaleur et garantir que votre ordinateur fonctionne à sa capacité optimale.

Il existe sur le marché de nombreux ventilateurs à pression statique de différentes tailles et de nombreuses gammes de prix. Dans cette revue, nous jetons un coup d’œil à certains des meilleurs ventilateurs à pression statique en 2020.

Si tout ce qui vous importe est d’obtenir le meilleur refroidissement à tout prix, le Noctua NF-F12 iPPC 3000 est peut-être pour vous. Ce ventilateur est conçu pour un usage industriel et peut subir toutes les punitions que vous lui infligez. Il est doté d’un corps robuste renforcé de fibre de verre avec certification IP52 contre la poussière et l’eau. Ce modèle a une capacité maximale de 3 000 tr / min par rapport au modèle commercial à 1 500 tr / min.

Le secret de ses performances remarquables réside dans la conception du moteur triphasé à six emplacements. Il est bien plus gros que les moteurs monophasés standard utilisés dans d’autres modèles et il pousse une quantité astronomique d’air. Malgré sa taille massive et ses performances exceptionnelles, le Noctua NF-F12 utilise toujours des en-têtes PWM conventionnels à quatre broches et devrait fonctionner avec la plupart des cartes mères. C’est peut-être mieux pour refroidir, mais c’est très bruyant et peut être gênant si vous ne portez pas de casque.

Le Cooler Master MasterAir MA410M est parfait si vous voulez que votre ordinateur soit refroidi avec style. Ce refroidisseur d’air à deux ventilateurs comprend quatre caloducs avec une ailette en aluminium. Les caloducs étant plats à l’endroit où ils rencontrent les ailettes, ils ont une plus grande surface et offrent un meilleur refroidissement. Une autre caractéristique fantastique est le capteur de détection thermique qui surveille la température du processeur et l’affiche à travers l’éclairage RVB.

En parlant d’éclairage RVB, le MasterAir MA410M dispose de 28 LED adressables configurées pour fonctionner seules ou avec d’autres appareils tels que des souris et des chaises de jeu. Ce ventilateur utilise un connecteur PWM à quatre broches et fonctionne entre 650 et 1 800 tr / min. Cela peut être un peu cher, mais ce système de refroidissement fait un travail fantastique pour éliminer la chaleur de votre système et cela ressemble à une œuvre d’art.

Le Corsair LL Series LL120 RGB est destiné aux personnes qui veulent des ventilateurs assortis avec un éclairage RVB accrocheur. L’ensemble est livré avec trois ventilateurs, tous dotés de 16 LED, chacune avec 48 LED adressables au total. L’ensemble est même livré avec le Corsair Lighting Node pour que tout reste connecté.

Une belle apparence est inutile si les performances ne sont pas à la hauteur, de sorte que la série Corsair LL permet un réglage de la vitesse entre 600 et 1500 tr / min à l’aide du contrôle du ventilateur PWM. Il utilise des roulements hydrauliques et des pales de ventilateur de 120 mm et est conçu pour fonctionner à seulement 24,8 décibels. Cet ensemble offre des propriétés de refroidissement impressionnantes et est idéal pour une plate-forme de jeu sur mesure.

L’Arctic P12 PWM PST CO ne perd pas de temps avec l’éclairage RVB ou d’autres effets fantaisistes. Il est conçu pour refroidir votre système sans se casser. Bien que cela puisse ne pas ressembler à beaucoup, il peut fonctionner en continu et a une durée de vie plus longue que la plupart des autres ventilateurs. La raison en est la conception unique à double roulement à billes qui l’aide à fonctionner à une température beaucoup plus froide.

En termes de performances, l’Arctic P12 tourne entre 200 et 18000 tr / min et utilise le connecteur PWM traditionnel à quatre broches. Le ventilateur a cinq pales incurvées conçues pour diriger l’air dans un courant d’air concentré afin de créer plus de pression statique. Il est également relativement silencieux à 28 dB. Ce ventilateur a une valeur et des performances exceptionnelles, mais il ne fera pas tourner beaucoup de têtes.

Si vous voulez des performances incroyables sans bruit, le Noctua NF-A12x25 est le ventilateur qu’il vous faut. Il présente la qualité de construction exceptionnelle habituelle de tous les produits Noctua et fonctionne à un maximum de 22,6 dB. Les performances dépassent la plupart des ventilateurs de cette liste avec une vitesse maximale de 2000 tr / min. A noter qu’il ne peut atteindre que 1700 tr / min avec l’adaptateur silencieux fourni dans la boîte.

Ce ventilateur présente une construction en polymère à cristaux liquides avec un moyeu de moteur renforcé de métal. La conception avancée permet aux extrémités des pales du ventilateur de s’asseoir à seulement 0,5 mm du cadre. Pour ajouter à sa valeur, il est livré avec un joint de radiateur, un câble d’extension et des supports anti-vibrations. Il existe également un câble en Y si vous souhaitez utiliser deux ventilateurs sur le même en-tête PWM. Son apparence peut le laisser tomber, mais le NF-A12 garantira le bon fonctionnement de votre carte mère et d’autres composants.

Le Phanteks 850RPM est un autre ventilateur à bas prix qui se concentre sur le refroidissement de votre système et pas grand-chose d’autre. À 200 mm, il est plus grand que la plupart des ventilateurs de cette liste et possède neuf lames. Grâce au rapport moyeu-pointe des roulements, il est silencieux à seulement 25Db. Les grandes lames sont également formées pour offrir la meilleure stabilité et une pression d’air plus élevée que de nombreux concurrents.

Ce ventilateur tourne entre 250 et 850 tr / min et a un débit d’air maximum de 110,1 CFM. Il est également livré avec de nombreux accessoires, dont huit patins en caoutchouc et une rallonge de 400 m. Le Phanteks 850 RPM offre un excellent refroidissement, mais il est assez gros et peut ne pas convenir à certains cas.

Le Cooler Master MF200R est un autre ventilateur brillant de 200 mm aux propriétés de refroidissement exceptionnelles. Contrairement au ventilateur Phanteks, il présente un design attrayant mais robuste avec un éclairage RVB personnalisable. L’éclairage nécessite un contrôleur RVB pour fonctionner, mais il est compatible avec la plupart des logiciels des fabricants, notamment Asus Aura et Gigabyte Fusion.

Selon Cooler Master, la conception hybride mélange un moteur à réaction et une pale d’hélicoptère pour augmenter la pression d’air statique sans compromettre le flux d’air. Ce ventilateur fonctionne à 800 tr / min et a un niveau sonore de 28 dB. Il dispose également d’un capteur pour s’arrêter automatiquement s’il détecte un bourrage. Le MF200R a l’air incroyable et vaut le coup d’œil si vous voulez que votre PC se démarque.