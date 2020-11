Kevin Hart défend en plaisantant que sa fille adolescente présente son «  activité Ho  »

Kevin Hart s’est retrouvé sur la sellette et forcé de défendre une blague dans son émission spéciale Netflix sur sa fille se livrant à une «activité ho», insistant auprès des critiques sur le fait que son commentaire n’était pas une dégradation des femmes noires.

L’acteur-comédien a participé à une conversation en direct sur l’application sociale Clubhouse qui posait la question «Kevin Hart est-il drôle?» Le sujet a été choisi pour discuter, entre autres, de la blague de Hart dans son spécial Netlfix «No F *** s Given» selon lequel il voit une «activité ho» chez sa fille «boy crazy» de 15 ans, qui a dit: «Je le veux »d’un camarade de classe masculin.

Les chatteurs du Clubhouse ont remis en question cette histoire particulière et quelles pourraient être les implications de l’étiquetage de sa fille et d’une femme qu’il connaissait autrefois comme des houes. La conversation a rapidement évolué à partir de là, avec des mots de quatre lettres qui volaient et des gens se parlaient. Une femme du groupe a accusé les hommes présents d’avoir soutenu Hart pour obtenir sa «validation» sans tenir compte des autres femmes de l’espace. Un autre participant a décrié que la conversation se soit transformée en «chose homme contre femme».

Hart a tenté de refroidir les jets de tout le monde. « Posez-vous une question: pourquoi est-ce que cela se transforme en ceci? » il a dit. «Les gars, nous étions dans une super ambiance. Nous étions dans un grand espace. Ne le laissez pas tourner à gauche. Néanmoins, l’ambiance de colère a prévalu.

Hart a ensuite publié une vidéo sur Instagram avec un message très fort: « Arrêtez-le. »

«Arrêtez avec le faux récit», dit-il. «C’est un faux récit qui est en train d’être créé. Si vous étiez dans le Clubhouse et participiez à la conversation, ce n’était pas à propos des femmes noires, ce n’était pas à propos de moi contre les Black… arrêtez.

Il a plaisanté: «J’ai appelé trois anciennes putes que je connais et leur ai demandé: ‘Est-ce que cette activité ressemble à une houe?’ Nous avons eu une conversation à ce sujet. Un bon va-et-vient.

Devenir sérieux, il a expliqué pourquoi il était apparu dans le chat du Clubhouse en premier lieu.

«Comprenez, les gars, il n’y a pas d’autre moyen de commercialiser ou de promouvoir parce que nous sommes dans une pandémie. Je ne peux pas aller faire les talk-shows que j’ai fait une fois, ou sortir et faire les cascades publiques. Je n’ai pas d’autre moyen de commercialiser et de promouvoir que de devenir viral. Je dois créer des conversations, générer des va-et-vient », a-t-il déclaré. «C’est du bon sens ici, les gars. Commercialisation. Promotion. C’est pourquoi j’étais au Clubhouse.

Vous pouvez regarder son message Instagram ci-dessous, et en dessous, un extrait de son spécial Netlfix, «No F *** s Given».